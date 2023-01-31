Владимир Кличко записал послание главе МОК Томасу Баху о россиянах

Легендарный спортсмен предостерег МОК от опасного прецедента

Известный украинский спортсмен Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Олимпийский чемпион-1996 прокомментировал решение о возможном допуске россиян на Игры в Париже в своем официальном Twitter-аккаунте.

Мощная речь Кличко

46-летний Владимир Кличко указал на двойные стандарты в рассуждениях МОК относительно российских и белорусских спортсменов. Украинский боксер упрекнул главу этой организации Томаса Баха в желании "закрыть глаза" на очевидные и доказанные преступления, совершенные представителями россии на территории Украины.

"Уважаемый Томас Бах, сегодня россияне — олимпийские чемпионы в преступлениях против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны.

Не делайте этого, иначе вы предадите олимпийский дух. Не совершайте этой ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения", — заявил Владимир Кличко.

Напомним, украинская спортсменка Анна Ризатдинова прокомментировала заявление МОК о возможности участия россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже. Легкоатлетка объяснила, какие последствия может вызвать это решение. Она предупредила МОК о том, что россияне устроят провокации и скандалы во время Игр в Париже.