В МОК объяснили, почему хотят допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

Россияне могут быть снова допущены к международным соревнованиям

В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в интернациональных турнирах.

Комитет обосновал позицию по этому вопросу на своей официальной странице в Twitter.

В МОК выпустили заявление по поводу письма двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, которые выразили "серьезную обеспокоенность" текущими рекомендациями комитета. Речь идет об окончательном решении по недопуску российских и белорусских спортсменов, основываясь исключительно на их гражданстве.

"Обсуждаемая концепция нейтрального статуса поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения, ассоциацией всех 206 НОК. Она отражает то, что мы видели на практике за последние две недели на Australian Open", — объяснили в Международном олимпийском комитете.

Скандальное решение МОК

Спортивные чиновники пришли к выводу о том, что в данном вопросе возможно компромиссное решение. В частности речь идет о выступлении вышеуказанных спортсменов под нейтральными флагами.

"Спортсмены соревновались в турнире в качестве индивидуальных атлетов под нейтральным флагом без идентификации своей страны.

Концепция хорошо себя зарекомендовала, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе. Принципы, на которых базируется эта концепция, соответствуют Олимпийской хартии и уважают все НОК, чьи страны пострадали от войны или иного вооруженного конфликта", — добавили в МОК.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывов отреагировать на агрессию со стороны россиян.

Член Кабинета Министров Украины просит не допускать спортсменов из россии и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже. В противном случае Украина намерена бойкотировать престижный турнир.