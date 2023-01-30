У МОК пояснили, чому хочуть допустити російських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024

Росіяни можуть бути знову допущені до міжнародних змагань

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) підтвердили намір повернути російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних турнірах.

Комітет обґрунтував позицію з цього питання на своїй офіційній сторінці у Twitter.

У МОК випустили заяву щодо листа двох спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини, які висловили "серйозне занепокоєння" поточними рекомендаціями комітету. Йдеться про остаточне рішення щодо недопуску російських та білоруських спортсменів, ґрунтуючись виключно на їхньому громадянстві.

"Концепція нейтрального статусу, що обговорюється, підтримується переважною більшістю учасників олімпійського руху, асоціацією всіх 206 НОК. Вона відображає те, що ми бачили на практиці за останні два тижні на Australian Open", — пояснили в Міжнародному олімпійському комітеті.

Скандальне рішення МОК

Спортивні чиновники дійшли висновку про те, що в цьому питанні можливе компромісне рішення. Зокрема йдеться про виступ вищезгаданих спортсменів під нейтральними прапорами.

"Спортсмени змагалися у турнірі як індивідуальні атлети під нейтральним прапором без ідентифікації своєї країни.

Концепція добре себе зарекомендувала, а також використовується у велоспорті та низці професійних ліг по всій Північній Америці та Європі. Принципи, на яких базується ця концепція, відповідають Олімпійській хартії та поважають усі НОК, чиї країни постраждали від війни чи іншого збройного конфлікту", — додали в МОК.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха із закликів відреагувати на агресію з боку росіян.

Член Кабінету Міністрів України просить не допускати спортсменів із росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Інакше Україна має намір бойкотувати престижний турнір.