Анна Ризадинова жестко раскритиковала МОК из-за российских спортсменов

Участница Олимпиады-2016 предупредила МОК о последствиях опасного решения

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности участия россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже.

Легкоатлетка объяснила, какие последствия может вызвать это решение, на своей официальной странице в Instagram.

29-летняя крымчанка Анна Ризатдинова напомнила президенту МОК Томасу Баху о том, что в Украине уже почти год идет полномасштабная, кровопролитная война. Каждый день она уносит жизни военнослужащих и простых украинцев. Сотни спортсменов стали на защиту своей страны, многих из них уже нет в живых.

"Молчание" МОК

"Количество убитых спортсменов и уничтоженной инфраструктуре из-за российской агрессии постоянно растет. Несмотря на это, президент МОК Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из россии и Беларуси в международный спорт.

Он знает, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины. Прямой язык Баха: "Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии — исключать атлетов из-за их паспорта", — написала Анна Ризатдинова.

Будущие скандалы

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-же-Жанейро-2016 по художественной гимнастике объяснила свою принципиальную позицию об отказе иметь что-либо общее с российскими и белорусскими спортсменами.

"Приведу пример на международных соревнованиях по художественной гимнастке, который проходил на днях. Это были действительно отличные соревнования, мы благодарим организаторов.

Мы каждый раз тщательно проверяем список участников, даже отказались от двух соревнований именно из-за участия гимнасток из стран-агрессоров. Для меня это принципиальная позиция.

Но невозможно все предвидеть. И оказалось, что там выступали и россиянки — за другую страну, под другим флагом. То есть все чисто, на первый взгляд, но русский мир сам себя выдает. На трибунах, когда выступали гимнастки из Украины, российские болельщики абсурдно высказывались о наших детях: уберите этот ужас с ковра, мы не можем на это смотреть. И это просто международный турнир.

Вы представляете, что будет происходить на Олимпиаде в случае допуска россии? Они все будут в футболках с символикой "Z" кричать "за мир без нацизма". Так вы видите Олимпиаду 2024 года?" — задала вопрос Анна Ризатдинова.

Напомним, в Кабинете Министров грядут серьезные изменения. Главы сразу нескольких министерств могут быть освобождены от занимаемых должностей. Среди чиновников, которым угрожает отставка, оказался и глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт.