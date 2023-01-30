Елена Говорова может заменить Вадима Гутцайта в роли главы Министерства молодежи и спорта Украины

Министерство молодежи и спорта Украины может получить нового председателя: кто займет место Вадима Гутцайта
В Кабинете Министров грядут серьезные изменения. Главы сразу нескольких министерств могут быть освобождены от занимаемых должностей.
Среди чиновников, которым угрожает отставка, оказался и глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщает "УП".
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Недавно Вадим Гутцайт в сроки, определенные законодательством Украины, сообщил Кабинету Министров Украины о возможном потенциальном конфликте интересов в связи с пребыванием в должности президента общественной организации "Национальная федерация фехтования Украины", а также президента Национального олимпийского комитета Украины.
Кто заменит Гутцайта?
Уже известно, кто может заменить чиновника в кресле Министра молодежной политики и спорта. Одной из кандидаток на министерский портфель является призерка Олимпиады в тройном прыжке Елена Говорова. В настоящее время она является депутатом Киевсовета и советницей главы Офиса Президента Украины. При этом журналисты сообщают о том, что Вадим Гутцайт хотел бы сделать министром своего заместителя Матвея Бедного.
Не исключено, что Министерство спорта ликвидируют и объединят с Министерством культуры и информационной политики.
Вадим Гутцайт возглавляет должность министра спорта с 2020 года. В ноябре 2022 года он был избран на должность президента Национального олимпийского комитета Украины.
Напомним, Вадим Гутцайт отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Если это случится, Украина бойкотирует престижный турнир.