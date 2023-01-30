Елена Говорова может заменить Вадима Гутцайта в роли главы Министерства молодежи и спорта Украины

Елена Говорова стала кандидатом на министерский пост

В Кабинете Министров грядут серьезные изменения. Главы сразу нескольких министерств могут быть освобождены от занимаемых должностей.

Среди чиновников, которым угрожает отставка, оказался и глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщает "УП".

Недавно Вадим Гутцайт в сроки, определенные законодательством Украины, сообщил Кабинету Министров Украины о возможном потенциальном конфликте интересов в связи с пребыванием в должности президента общественной организации "Национальная федерация фехтования Украины", а также президента Национального олимпийского комитета Украины.

Кто заменит Гутцайта?

Уже известно, кто может заменить чиновника в кресле Министра молодежной политики и спорта. Одной из кандидаток на министерский портфель является призерка Олимпиады в тройном прыжке Елена Говорова. В настоящее время она является депутатом Киевсовета и советницей главы Офиса Президента Украины. При этом журналисты сообщают о том, что Вадим Гутцайт хотел бы сделать министром своего заместителя Матвея Бедного.

Не исключено, что Министерство спорта ликвидируют и объединят с Министерством культуры и информационной политики.

Вадим Гутцайт возглавляет должность министра спорта с 2020 года. В ноябре 2022 года он был избран на должность президента Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, Вадим Гутцайт отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Если это случится, Украина бойкотирует престижный турнир.