Олена Говорова може замінити Вадима Гутцайта у ролі голови Міністерства молоді та спорту України

Олена Говорова стала кандидатом на міністерську посаду

У Кабінеті Міністрів будуть серйозні зміни. Глави відразу кількох міністерств можуть бути звільнені з посад.

Серед чиновників, яким загрожує відставка, виявився і голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляє УП.

Нещодавно Вадим Гутцайт у терміни, визначені законодавством України, повідомив Кабінет Міністрів України про можливий потенційний конфлікт інтересів у зв'язку із перебуванням на посаді президента громадської організації "Національна федерація фехтування України", а також президента Національного олімпійського комітету України.

Хто замінить Гутцайта?

Вже відомо, хто може замінити чиновника у кріслі Міністра молодіжної політики та спорту. Однією з кандидаток на міністерський портфель є призер Олімпіади у потрійному стрибку Олена Говорова. Наразі вона є депутатом Київради та радницею голови Офісу Президента України. При цьому журналісти повідомляють, що Вадим Гутцайт хотів би зробити міністром свого заступника Матвія Бідного.

Не виключено, що Міністерство спорту ліквідують та об'єднають із Міністерством культури та інформаційної політики.

Вадим Гутцайт очолює посаду міністра спорту із 2020 року. У листопаді 2022 року його було обрано на посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, Вадим Гутцайт відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливий допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Якщо це станеться, Україна бойкотує престижний турнір.