Олена Говорова може замінити Вадима Гутцайта у ролі голови Міністерства молоді та спорту України

Міністерство молоді та спорту України може отримати нового голову: хто займе місце Вадима Гутцайта
У Кабінеті Міністрів будуть серйозні зміни. Глави відразу кількох міністерств можуть бути звільнені з посад.
Серед чиновників, яким загрожує відставка, виявився і голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляє УП.
-
"Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу
-
У Пакистані підірвали мечеть, щонайменше 28 загиблих
-
"Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце"
-
Мобілізація в Україні 2023: які хвороби звільняють від служби в ЗСУ
-
Повернення не вийшло: концерти зрадника Міші Марвіна скасовують у росії
-
Росіяни завдали удару по Харківщині: є загиблі і поранені
-
ПриватБанк оголосив збір 31 млн грн на екіпірування пілотів
-
Польща може передати винищувачі F-16 для України: яка умова
-
"Працювали" під час комендантської години: у Києві затримали серійних викрадачів авто
-
Суд відправив терористку "ДНР" за ґрати на 13 років
Нещодавно Вадим Гутцайт у терміни, визначені законодавством України, повідомив Кабінет Міністрів України про можливий потенційний конфлікт інтересів у зв'язку із перебуванням на посаді президента громадської організації "Національна федерація фехтування України", а також президента Національного олімпійського комітету України.
Хто замінить Гутцайта?
Вже відомо, хто може замінити чиновника у кріслі Міністра молодіжної політики та спорту. Однією з кандидаток на міністерський портфель є призер Олімпіади у потрійному стрибку Олена Говорова. Наразі вона є депутатом Київради та радницею голови Офісу Президента України. При цьому журналісти повідомляють, що Вадим Гутцайт хотів би зробити міністром свого заступника Матвія Бідного.
Не виключено, що Міністерство спорту ліквідують та об'єднають із Міністерством культури та інформаційної політики.
Вадим Гутцайт очолює посаду міністра спорту із 2020 року. У листопаді 2022 року його було обрано на посаду президента Національного олімпійського комітету України.
Нагадаємо, Вадим Гутцайт відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливий допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Якщо це станеться, Україна бойкотує престижний турнір.