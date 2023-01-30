Ганна Різатдінова жорстко розкритикувала МОК через російських спортсменів

Учасниця Олімпіади-2016 попередила МОК про наслідки небезпечного рішення

Українська спортсменка Ганна Різатдінова прокоментувала заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливість участі росіян та білорусів на Олімпіаді у Парижі.

Легкоатлетка пояснила, які наслідки може викликати це рішення на своїй офіційній сторінці в Instagram.

29-річна кримчанка Ганна Різатдінова нагадала президенту МОК Томасу Баху про те, що в Україні вже майже рік триває повномасштабна, кровопролитна війна. Щодня вона забирає життя військовослужбовців та простих українців. Сотні спортсменів стали на захист своєї країни, багатьох з них уже немає в живих.

"Мовчання" МОК

"Кількість убитих спортсменів та знищеної інфраструктури через російську агресію постійно зростає. Попри це, президент МОК Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з росії та Білорусі до міжнародного спорту.

Він знає, що це може спричинити бойкот змагань з боку України. Пряма мова Баха: "Це не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії — виключати атлетів через їхній паспорт", — написала Ганна Різатдінова.

Майбутні скандали

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-же-Жанейро-2016 з художньої гімнастики пояснила свою принципову позицію про відмову мати щось спільне з російськими та білоруськими спортсменами.

"Наведу приклад на міжнародних змаганнях з художньої гімнастки, який проходив днями. Це були справді чудові змагання, ми дякуємо організаторам.

Ми щоразу ретельно перевіряємо список учасників, навіть відмовилися від двох змагань саме через участь гімнасток із країн-агресорів. Для мене це важлива позиція.

Але неможливо все передбачити. І виявилось, що там виступали й росіянки — за іншу країну, під іншим прапором. Тобто все чисто, здавалося б, але російський світ сам себе видає. На трибунах, коли виступали гімнастки з України, російські вболівальники абсурдно висловлювалися про наших дітей: приберіть цей жах із килима, ми не можемо на це дивитися. І це просто міжнародний турнір.

Ви уявляєте, що відбуватиметься на Олімпіаді у разі допуску росії? Вони всі будуть у футболках із символікою "Z" кричати "за мир без нацизму". То ви бачите Олімпіаду 2024 року?" — запитала Ганна Різатдінова.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів будуть серйозні зміни. Глави відразу кількох міністерств можуть бути звільнені з посад. Серед чиновників, яким загрожує відставка, виявився голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт.