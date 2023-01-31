Володимир Кличко записав послання голові МОК Томасу Баху про росіян
Відомий український спортсмен Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха.
Олімпійський чемпіон-1996 прокоментував рішення про можливий допуск росіян на Ігри в Парижі у своєму офіційному Twitter-акаунті.
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Потужна мова Кличка
46-річний Володимир Кличко вказав на подвійні стандарти у міркуваннях МОК щодо російських та білоруських спортсменів. Український боксер дорікнув голові цієї організації Томасу Баху в бажанні "закрити очі" на очевидні та доведені злочини, скоєні представниками росії на території України.
"Шановний Томас Бах, сьогодні росіяни — олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. Вони мають золоту медаль за депортацію дітей та зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни.
Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Не робіть цієї помилки. Світ спостерігає вас. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", — заявив Володимир Кличко.
Нагадаємо, українська спортсменка Ганна Різатдінова прокоментувала заяву МОК про можливість участі росіян та білорусів на Олімпіаді у Парижі. Легкоатлетка пояснила, які наслідки може спричинити це рішення. Вона попередила МОК про те, що росіяни влаштують провокації та скандали під час Ігор у Парижі.