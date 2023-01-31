Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Володимир Кличко записав послання голові МОК Томасу Баху про росіян arrow

Володимир Кличко записав послання голові МОК Томасу Баху про росіян

31 січня 2023 07:39
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Володимир Кличко записав послання голові МОК Томасу Баху про росіян
Легендарний спортсмен застеріг МОК від небезпечного прецеденту
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий український спортсмен Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха.

Олімпійський чемпіон-1996 прокоментував рішення про можливий допуск росіян на Ігри в Парижі у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Читайте також:

Потужна мова Кличка

46-річний Володимир Кличко вказав на подвійні стандарти у міркуваннях МОК щодо російських та білоруських спортсменів. Український боксер дорікнув голові цієї організації Томасу Баху в бажанні "закрити очі" на очевидні та доведені злочини, скоєні представниками росії на території України.

"Шановний Томас Бах, сьогодні росіяни — олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. Вони мають золоту медаль за депортацію дітей та зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни.

Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Не робіть цієї помилки. Світ спостерігає вас. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", — заявив Володимир Кличко.

Томас Бах

Нагадаємо, українська спортсменка Ганна Різатдінова прокоментувала заяву МОК про можливість участі росіян та білорусів на Олімпіаді у Парижі. Легкоатлетка пояснила, які наслідки може спричинити це рішення. Вона попередила МОК про те, що росіяни влаштують провокації та скандали під час Ігор у Парижі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:10 За добу окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, — голова ОВА

09:10 Бразильська футбольна команда розбилася у ДТП за участю автобуса

09:00 Одеська спортсменка привезла бронзу з престижного турніру з карате

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

08:50 Майже 128 тисяч ліквідованих окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 В Україні деякі банки знизили курс валют: яка зараз ситуація на ринку

08:32 Іран вважає Україну однією із винуватців вибухів на воєнних заводах, — ЗМІ

08:31 Окупанти б'ють по Одесі, бо вона була і буде українською, — Братчук

08:22 Колишній бойовик "Вагнера" розповів про звірства найманців в Україні

08:22 Лідер "Динамо" гратиме в одній лізі з Мудриком: скільки "Борнмут" заплатить за Іллю Забарного

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Актуальне по темі

None 31 Січень 09:30

За добу окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, — голова ОВА

None 31 Січень 09:09

Бразильська футбольна команда розбилася у ДТП за участю автобуса

None 31 Січень 09:34

Одеська спортсменка привезла бронзу з престижного турніру з карате

None 31 Січень 09:00

Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB