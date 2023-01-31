У рф закликали Україну відмовитися від бойкоту Олімпіади-24
Президент Олімпійського комітету України (ОКР) Станіслав Поздняков закликав Україну не бойкотувати Олімпійські ігри-2024.
Росіянин спробував звинуватити українську сторону у спробі дестабілізувати міжнародний спорт. Заява Позднякова опублікована на пропагандистському порталі "РІА".
-
В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі
-
Дії рф не вказують на готовність до миру: Подоляк закликав дати Україні більше зброї
-
В річницю весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода співак поділився чуттєвими спогадами
-
РФ обстріляла житловий масив у Бахмуті, загинула дитина
-
Фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни
-
Британія не планує відправляти Україні винищувачі: яка причина
-
На трасі Одеса — Рені через погоду стали вантажівки: як об'їхати
-
Дружина Ліонеля Мессі показала, чим займається під час матчів "ПСЖ": діти все бачать
-
Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру документалки про себе від Netflix
-
Міжнародна організація Human Rights Watch оприлюднила карту України без Криму
Прихована загроза у російській заяві
Російський спортивний чиновник заявив, що ДКР виконує всі вимоги Олімпійської хартії. За його словами, до російських спортсменів не повинні застосовуватись додаткові обмеження. Поздняков спробував переконати Україну в тому, що будь-який бойкот є неправильним рішенням.
"Я закликаю Україну відмовитися від різного роду бойкоту. Вважаємо, що місія олімпійського руху полягає в тому, щоб за допомогою спорту зробити світ кращим. І тут жодні бойкоти не можуть допомогти. Нас підтримують не лише в Китаї.
Як повідомив МОК, переважна кількість НОК підтримує нашу участь. Навіть із тих країн, які не є нашими друзями. Спорт має бути поза політикою, ми вітаємо такий підхід у переважній кількості НОК", — заявив Станіслав Поздняков.
Нагадаємо, Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Олімпійський чемпіон-1996 прокоментував рішення про можливий допуск росіян до Ігор у Парижі.