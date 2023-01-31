У рф закликали Україну відмовитися від бойкоту Олімпіади-24

Росіяни впевнені, що їхніх спортсменів підтримують у більшості олімпійських комітетів світу

Президент Олімпійського комітету України (ОКР) Станіслав Поздняков закликав Україну не бойкотувати Олімпійські ігри-2024.

Росіянин спробував звинуватити українську сторону у спробі дестабілізувати міжнародний спорт. Заява Позднякова опублікована на пропагандистському порталі "РІА".

Прихована загроза у російській заяві

Російський спортивний чиновник заявив, що ДКР виконує всі вимоги Олімпійської хартії. За його словами, до російських спортсменів не повинні застосовуватись додаткові обмеження. Поздняков спробував переконати Україну в тому, що будь-який бойкот є неправильним рішенням.

"Я закликаю Україну відмовитися від різного роду бойкоту. Вважаємо, що місія олімпійського руху полягає в тому, щоб за допомогою спорту зробити світ кращим. І тут жодні бойкоти не можуть допомогти. Нас підтримують не лише в Китаї.

Як повідомив МОК, переважна кількість НОК підтримує нашу участь. Навіть із тих країн, які не є нашими друзями. Спорт має бути поза політикою, ми вітаємо такий підхід у переважній кількості НОК", — заявив Станіслав Поздняков.

Нагадаємо, Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Олімпійський чемпіон-1996 прокоментував рішення про можливий допуск росіян до Ігор у Парижі.