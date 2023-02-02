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В ООН призвали допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

2 февраля 2023 10:56
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
В ООН призвали допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024
Доводы украинцев в ООН считают призывом к дискриминации
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Под этим призывом на официальном сайте организации подписались эксперты области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Ксантаки и Ашвини.

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Эксперты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) обеспечить условия отсутствия дискриминации для спортсменов из любых стран по любым признакам. Они считают, что национальность атлета не может быть причиной для его дисквалификации. 

"Мы понимаем стремление поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые вместе со всеми украинцами страдают от войны. Однако Олимпийский комитет и все спортивное сообщество также обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и, в более широком смысле, международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.

Когда государства так откровенно игнорируют права человека, у нас больше обязательств по поддержке наших общих ценностей", — гласит заявление ООН.

Россияне на Олимпиаде

Что предлагают в ООН?

В ООН даже осудили решение МОК допустить к участию в Олимпиаде только тех спортсменов, которые отказались поддержать войну против Украины. 

"Это условие открывает двери для давления и интерпретаций. Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности.

Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, подстрекательства к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена", — объяснили в ООН.

 

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны. 

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