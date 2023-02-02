В ООН закликали допустити російських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024
В Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.
Під цим закликом на офіційному сайті організації підписалися експерти галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії Ксантакі та Ашвіні.
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Заява ООН щодо росіян на Олімпіаді
Експерти закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) забезпечити умови відсутності дискримінації для спортсменів із будь-яких країн за будь-якими ознаками. Вони вважають, що національність атлета не може бути причиною його дискваліфікації.
"Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма українцями страждають від війни. Однак Олімпійський комітет і вся спортивна спільнота також зобов'язані дотримуватись Олімпійської хартії та, у ширшому розумінні, міжнародних норм у галузі прав людини, які забороняють дискримінацію.
Коли держави так відверто ігнорують права людини, ми маємо більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей", — стверджує заява ООН.
Що пропонують в ООН?
В ООН навіть засудили рішення МОК допустити до участі в Олімпіаді лише спортсменів, які відмовилися підтримати війну проти України.
"Ця умова відкриває двері для тиску та інтерпретацій. Одні й ті самі правила мають застосовуватися до всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності.
Це включає правило про те, що будь-яка пропаганда національної, расової або релігійної ненависті, підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинна бути заборонена", — пояснили в ООН.
Нагадаємо, відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.