В ООН закликали допустити російських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024

Доводи українців до ООН вважають закликом до дискримінації

В Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Під цим закликом на офіційному сайті організації підписалися експерти галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії Ксантакі та Ашвіні.

Заява ООН щодо росіян на Олімпіаді

Експерти закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) забезпечити умови відсутності дискримінації для спортсменів із будь-яких країн за будь-якими ознаками. Вони вважають, що національність атлета не може бути причиною його дискваліфікації.

"Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма українцями страждають від війни. Однак Олімпійський комітет і вся спортивна спільнота також зобов'язані дотримуватись Олімпійської хартії та, у ширшому розумінні, міжнародних норм у галузі прав людини, які забороняють дискримінацію.

Коли держави так відверто ігнорують права людини, ми маємо більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей", — стверджує заява ООН.

Що пропонують в ООН?

В ООН навіть засудили рішення МОК допустити до участі в Олімпіаді лише спортсменів, які відмовилися підтримати війну проти України.

"Ця умова відкриває двері для тиску та інтерпретацій. Одні й ті самі правила мають застосовуватися до всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності.

Це включає правило про те, що будь-яка пропаганда національної, расової або релігійної ненависті, підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинна бути заборонена", — пояснили в ООН.

Нагадаємо, відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.