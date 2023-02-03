Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби: що відомо arrow

УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби: що відомо

3 лютого 2023 08:47
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби
Українські спортивні чиновники вимагали від УЄФА змінити позицію щодо російських футболістів
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Російський спорт уже майже рік перебуває під санкціями через війну в Україні, проте це не заважає місцевим клубам грати з європейськими командами.

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала листа на адресу УЄФА та Федерації футболу Туреччини, в якому висловила своє обурення цим фактом, повідомляється на офіційному сайті організації.

Читайте також:

Протест УАФ

Під час передсезонної підготовки російські клуби не лише успішно їздять на збори до інших країн, включаючи Туреччину, а й проводять спаринги з європейськими командами. Багато хто з них уже відмовився від матчів з росіянами, але є й ті, які виходять на одне поле зі спортсменами, які представляють країну-терориста.

Український футбол

"У передсезонний підготовчий період у низці країн клуби проводять товариські матчі, серед яких є і представники росії. За інформацією з відкритих джерел та ЗМІ, останнім часом деякі з цих поєдинків пройшли в Туреччині. На жаль, такі матчі можуть відбуватися і в майбутньому", — написали в УАФ.

Позиція ФІФА та УЄФА

В організації нагадали, що в Україні триває війна. Щодня гинуть десятки мирних громадян, у тому числі представники українського спорту. Весь цивілізований світ адекватно реагує на те, що відбувається, проте ФІФА та УЄФА продовжують ігнорувати ці події, демонструючи лояльність до росіян.

"Положення ФІФА та УЄФА щодо цієї ситуації залишаються без змін. Ми стверджуємо, що матчі з російськими командами неприйнятні, а участь членів європейської футбольної сім'ї в їхній організації та безпосередньо у грі є порушенням розпоряджень УЄФА та підривом етичних засад та гуманістичних цінностей.

Ми звертаємося до Вас із проханням вжити заходів до всіх причетних, щоб надалі уникнути повторних жестів неповаги та випадків порушення санкцій, справедливо накладених УЄФА на команди з країни-агресора, оскільки бездіяльність чи відсутність реагування та покарання за їх незаконні дії заохочує терористів продовжувати”, — заявили в УАФ.

Нагадаємо, в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Обговорення допуску росіян до участі в Олімпіаді продовжується на тлі загибелі українських спортсменів. Нещодавно відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами в районі Вугледару.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:00 РФ поширює "вкиди" для маніпуляції родичами "Азовсталі"

08:54 Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення покарання військовослужбовцям

08:45 Офіційний курс валют: євро вперше перетнув позначку 40 грн

08:40 ​​​​​​​Американське ЗМІ заявило про колосальні втрати російської армії в Україні

08:35 Удар по Краматорську: кількість поранених зросла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 Навчання українських військових: до кінця року Євросоюз підготує 30 тисяч бійців

08:15 Мовчазна екскиянка Наташа Корольова прокоментувала чутки про розлучення з Тарзаном

08:12 Чемпіон світу-2018 залишиться без клубу: про кого йдеться

08:10 Окупанти вивозять українських старшокласників до рф, щоб скласти шкільні іспити: деталі

08:07 Державний ПриватБанк заробив 30 млрд грн під час війни: як змінився прибуток

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

Новина з відео

17:30 Заробляли на закупівлях для ЗСУ: чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Новина з відео

17:08 Ховав готівку у дивані: ЗМІ показали відео з обшуку в ексзаступника голови Міноборони

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Актуальне по темі

None 3 Лютий 08:58

РФ поширює "вкиди" для маніпуляції родичами "Азовсталі"

None 3 Лютий 09:00

Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення покарання військовослужбовцям

None 3 Лютий 09:03

Офіційний курс валют: євро вперше перетнув позначку 40 грн

None 3 Лютий 08:34

Удар по Краматорську: кількість поранених зросла

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB