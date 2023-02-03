УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби

Українські спортивні чиновники вимагали від УЄФА змінити позицію щодо російських футболістів

Російський спорт уже майже рік перебуває під санкціями через війну в Україні, проте це не заважає місцевим клубам грати з європейськими командами.

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала листа на адресу УЄФА та Федерації футболу Туреччини, в якому висловила своє обурення цим фактом, повідомляється на офіційному сайті організації.

Протест УАФ

Під час передсезонної підготовки російські клуби не лише успішно їздять на збори до інших країн, включаючи Туреччину, а й проводять спаринги з європейськими командами. Багато хто з них уже відмовився від матчів з росіянами, але є й ті, які виходять на одне поле зі спортсменами, які представляють країну-терориста.

"У передсезонний підготовчий період у низці країн клуби проводять товариські матчі, серед яких є і представники росії. За інформацією з відкритих джерел та ЗМІ, останнім часом деякі з цих поєдинків пройшли в Туреччині. На жаль, такі матчі можуть відбуватися і в майбутньому", — написали в УАФ.

Позиція ФІФА та УЄФА

В організації нагадали, що в Україні триває війна. Щодня гинуть десятки мирних громадян, у тому числі представники українського спорту. Весь цивілізований світ адекватно реагує на те, що відбувається, проте ФІФА та УЄФА продовжують ігнорувати ці події, демонструючи лояльність до росіян.

"Положення ФІФА та УЄФА щодо цієї ситуації залишаються без змін. Ми стверджуємо, що матчі з російськими командами неприйнятні, а участь членів європейської футбольної сім'ї в їхній організації та безпосередньо у грі є порушенням розпоряджень УЄФА та підривом етичних засад та гуманістичних цінностей.

Ми звертаємося до Вас із проханням вжити заходів до всіх причетних, щоб надалі уникнути повторних жестів неповаги та випадків порушення санкцій, справедливо накладених УЄФА на команди з країни-агресора, оскільки бездіяльність чи відсутність реагування та покарання за їх незаконні дії заохочує терористів продовжувати”, — заявили в УАФ.

Нагадаємо, в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Обговорення допуску росіян до участі в Олімпіаді продовжується на тлі загибелі українських спортсменів. Нещодавно відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами в районі Вугледару.