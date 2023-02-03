Ольга Саладуха прокомментировала позицию МОК по отношению к россиянам в спорте

"На кону связи и деньги": звезда украинского спорта прокомментировала скандальную позицию МОК
Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха прокомментировала намерение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.
Депутатка Верховной Рады Украины рассказала, что кроется за таким решением, сообщает "УП".
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Чем руководствуются в МОК
39-летняя олимпийская призерка Игр-2012 акцентировала внимание на то, что сразу после дисквалификации россиян и белорусов из-за войны в Украине правительства этих стран начали лоббировать компанию по возвращению атлетов на международные турниры. В последнее время эта кампания набрала огромную силу.
"Работали старые связи и, возможно, немалые деньги. От спортивной "реабилитации" агрессора некоторое время удерживал мощный международный резонанс зверств, устроенных россиянами. Очевидно, сегодня некоторые считают, что это забылось, и россиян снова будут воспринимать хорошими ребятами.
Следует честно признать, что в капитулянтской позиции МОК можно обнаружить и вину спортивного руководства Украины. Во-первых, с начала вторжения странным было поведение тогдашних руководителей НОК, долго боявшихся назвать войну войной.
Во-вторых, когда недавно в кулуарах большого спорта заговорили о возвращении россиян, профильное министерство и НОК не предоставили должной публичной огласки этим угрозам и не смогли сформировать крепкую международную проукраинскую спортивную коалицию", — объяснила Ольга Саладуха.
Борьба с реабилитацией российских спортсменов
Бывшая спортсменка считает, что журналисты могли бы заняться лоббированием введения персональных спортивных санкций против российских и белорусских спортсменов. К ним могли бы присоединиться народные депутаты и известные украинские атлеты.
"В Комитете парламента по молодежи и спорту мы разработали механизм и проголосовали за первый список подсанкционных — 55 человек. Ждем решения СНБО, согласно которому санкции начнут действовать и к которым подключатся другие государства. Готовим новый перечень пропутинских и пролукашенковских спортивных лакеев. Речь идет уже о сотнях персон", — рассказала Ольга Саладуха.
Напомним, УАФ направила протест в УЕФА из-за матчей российских клубов с международными соперниками. В частности речь идет о турецких клубах.
Тем временем в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.
Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.