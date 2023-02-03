Ольга Саладуха прокоментувала позицію МОК щодо росіян у спорті

Спортсменка розповіла, як можна боротися із рішенням МОК

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха прокоментувала намір Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.

Депутат Верховної Ради України розповіла, що криється за таким рішенням, повідомляє "УП".

Чим керуються у МОК

39-річна олімпійська призерка Ігор-2012 наголосила на тому, що одразу після дискваліфікації росіян та білорусів через війну в Україні уряди цих країн почали лобіювати компанію щодо повернення атлетів на міжнародні турніри. Останнім часом ця кампанія набрала величезної сили.

"Працювали старі зв'язки та, можливо, чималі гроші. Від спортивної "реабілітації" агресора деякий час утримував потужний міжнародний резонанс звірств, влаштованих росіянами. Очевидно, сьогодні дехто вважає, що це забулося, і росіян знову сприйматимуть добрими хлопцями.

Слід чесно визнати, що у капітулянтській позиції МОК можна виявити й провину спортивного керівництва України. По-перше, з початку вторгнення дивною була поведінка тодішніх керівників НОК, які довго боялися назвати війну війною.

По-друге, коли нещодавно в кулуарах великого спорту заговорили про повернення росіян, профільне міністерство та НОК не надали належного публічного розголосу цим погрозам і не змогли сформувати міцну міжнародну проукраїнську спортивну коаліцію", — пояснила Ольга Саладуха.

Боротьба з реабілітацією російських спортсменів

Колишня спортсменка вважає, що журналісти могли б зайнятися лобіюванням запровадження персональних спортивних санкцій проти російських та білоруських спортсменів. До них могли б приєднатися народні депутати та відомі українські атлети.

"У Комітеті парламенту з молоді та спорту ми розробили механізм і проголосували за перший список підсанкційних — 55 осіб. Чекаємо на рішення РНБО, згідно з яким санкції почнуть діяти та до яких приєднуються інші держави. Готуємо новий перелік пропутинських і пролукашенківських спортивних лакеїв. Йдеться вже про сотні персон", — розповіла Ольга Саладуха.

Нагадаємо, УАФ направила протест до УЄФА через матчі російських клубів з міжнародними суперниками. Зокрема йдеться про турецькі клуби.

Тим часом в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.