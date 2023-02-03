Віталій Кличко допустив скасування Олімпіади-2024 через рішення МОК щодо росіян

Міжнародний олімпійський комітет порушує принцип спортивного руху

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій Кличко поділився думкою про наслідки, які можуть виникнути через рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.

Мер Києва не виключає, що багато країн бойкотують престижний турнір, повідомляє Kamp-Sport.

Колишній срібний призер чемпіонату світу з боксу Віталій Кличко вважає, що спортсменам із країн, які розв'язали військову агресію проти України, не місце на Олімпіаді у Парижі. Він уточнив, що деякі російські атлети взяли до рук зброю і безпосередньо беруть участь у загарбницькій війні.

"Брати прикладу з таких спортсменів — це вже якісь подвійні стандарти. Принципи олімпійського руху проголошують, що спортсмени насамперед мають виступити проти політики нападу на іншу державу.

Усі спортсмени України, включаючи мене та мого брата Володимира Кличка, закликають голову МОК Томаса Баха не допустити росіян та білорусів до участі у міжнародних турнірах", — заявив Віталій Кличко.

Наслідки для МОК та Олімпіади-2024

Політик твердо впевнений, що спортсмени не повинні мовчати, коли гинуть мирні люди. Він припустив, що інші країни можуть бойкотувати Ігри у Парижі через рішення МОК.

"Це один з аргументів, який може змусити МОК задуматися. Неможливо зберігати нейтралітет, коли війська твоєї країни вбивають людей, коли порушуються усі міжнародні договори та права людей.

І ця позиція набиратиме обертів. Припускаю, що проведення Олімпіади-2024 взагалі під питання. І всьому виною малодушна позиція МОК", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, УАФ направила протест до УЄФА через матчі російських клубів з міжнародними суперниками. Зокрема йдеться про турецькі клуби.

Тим часом в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.