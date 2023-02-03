Вадим Гутцайт объяснил, почему россияне не должны участвовать в Олимпиаде-2024

Решение Международного олимпийского комитета не соответствует со спортивными принципами

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал намерение МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийским играх-2024.

Спортивный функционер назвал это решение недопустимым, сообщает "НОК України та Олімпійська команда".

Согласно мнению Вадима Гутцайта, Международный олимпийский комитет не должен был принимать решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Он акцентировал внимание, что в то время, как спортсмены из этих стран будут соревноваться в разных дисциплинах, в Украине продолжат гибнуть мирные люди.

В чем ошибся МОК

"Жизни украинцев — это самая высокая ценность. Мы не имеем права в такой ситуации на компромиссы, когда гибнут наши спортсмены, друзья, женщины, дети, бомбят нашу страну, мы боремся за нашу независимость и целостность.

Война уносит жизни тысяч наших граждан. Мы должны все объединиться и бороться против того, чтобы допустили к международным соревнованиям и Олимпиаде россиян и белорусов", — объяснил Вадим Гутцайт.

Член Кабмина Украины пообещал сделать все возможное для того, чтобы как можно больше стран присоединились к борьбе против скандального решения МОК.

"В случае, если россияне и белорусы все же смогут выступить на Играх в Париже, согласно моему личному мнению, крайняя мера — это бойкотирование Олимпийских игр. Хочу, чтобы все это услышали", — заявил Вадим Гутцайт.

Напомним, УАФ направила протест в УЕФА из-за матчей российских клубов с международными соперниками. В частности речь идет о турецких клубах.

Тем временем в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

В то же время Виталий Кличко поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть из-за решения МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.