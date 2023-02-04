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"Це не місце для прикриття злочинів": країни Балтії та Польща виступили проти участі рф в Олімпіаді

4 лютого 2023 15:58
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Країни Балтії та Польща виступили проти участі спортсменів рф в Олімпіаді
Олімпійські ігри 2024 відбудуться у Парижі
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Міністри спорту країн Балтії та Польщі закликали міжнародні спортивні федерації не допускати до Олімпійських ігор спортсменів з країни-агресора. Окрім того, країни виступили проти участі й білоруських атлетів.

Про це йдеться у спільній заяві.

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Деталі

За ініціативи міністра освіти, науки та спорту Литви Юргіти Шюгждінене міністри спорту трьох країн Балтії та Польщі вирішили звернутися до міжнародних спортивних федерацій та МОК, вимагаючи, аби росія та Білорусь не змогли брати участі в міжнародних змаганнях.

"Спорт не над і не поза політикою, тому ми, спортивні політики, повинні зайняти тверду позицію і разом із національними та міжнародними спортивними організаціями прагнути до того, щоб спорт не став прикриттям для військових злочинів і прихистком для тих, хто їх підтримує або скоює", — сказала Юргіта Шюгждінене.

У своїй спільній заяві міністри Литви, Латвії, Естонії та Польщі подякували спортивним організаціям за солідарність і допомогу Україні, засудивши водночас зусилля МОК щодо повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

"Зусилля з повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під завісою нейтралітету узаконюють політичні рішення і широкомасштабну пропаганду цих країн також через використання спорту для відволікання уваги від незаконної агресії проти України", — йдеться в заяві.

Як відомо, нещодавно Міжнародний олімпійський комітет запропонував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі-2024 як "нейтральним спортсменам".

Нагадаємо, напередодні міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що російські та білоруські спортсмени не мають права брати участь в Олімпіаді, адже їх країни причетні до вбивств цивільного населення в Україні

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