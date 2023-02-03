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Канада може погодитися на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024: відома умова

3 лютого 2023 15:54
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
У Канаді назвали умову участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024
Позиція Канади щодо резонансного питання залишається дуже обережною
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Президент Олімпійського комітету Канади Девід Шумейкер розповів про позицію своєї країни щодо рішення МОК допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх.

У Канаді погодяться з рішенням МОК за умови, що росіяни та білоруси виступатимуть під нейтральним прапором, повідомляє TSN.

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У Міжнародному олімпійському комітеті мають намір дозволити спортсменам із країн, які ведуть агресію проти України, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Умовою виступ цих атлетів під нейтральним прапором.

Олімпіада-2024

Рішення Канади

У Канаді підтримали МОК. Девід Шумейкер пояснив, чому вважає це за правильне. Чиновник зазначив, що його країна не бойкотуватиме Ігри в Парижі.

"Ми визнаємо, що рішення усунути спортсменів виключно через їхню національність також суперечить основним принципам олімпійського руху.

Ми відкриті для вивчення шляхів включення нейтральних російських та білоруських спортсменів, які відповідають мінімальним умовам, викладеним виконавчим комітетом МОК у його заяві від 25 січня 2023 року", — заявив Девід Шумейкер.

При цьому канадський спортивний чиновник не виключив, що позиція його країни щодо резонансного питання може змінитися. Склалася непроста ситуація, і поки що жодна країна не зробила категоричну заяву з приводу бойкоту Олімпіади-2024.

"У міру розвитку ситуації ми прагнемо продовжувати співпрацю зі своєю комісією спортсменів, членами та радою директорів, щоб сформувати нашу позицію та рекомендації для МОК", — пояснив Девід Шумейкер.

Нагадаємо, УАФ направила протест до УЄФА через матчі російських клубів з міжнародними суперниками. Зокрема йдеться про турецькі клуби.

Тим часом в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Водночас Віталій Кличко поділився думкою про наслідки, які можуть виникнути через рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.

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