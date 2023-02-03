В Канаде назвали условие участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Позиция Канады по резонансному вопросу остается очень осторожной

Президент Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумейкер рассказал о позиции своей страны в отношении решения МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

В Канаде согласятся с решением МОК при условии, что россияне и белорусы выступят под нейтральным флагом, сообщает TSN.

В Международном олимпийском комитете собираются разрешить спортсменам из стран, ведущих агрессию против Украины, участвовать в Олимпийских играх в Париже. Условием является выступление этих атлетов под нейтральным флагом.

Решение Канады

В Канаде поддержали позицию МОК. Дэвид Шумейкер объяснил, почему считает это правильным. Чиновник отметил, что его страна не будет бойкотировать Игры в Париже.

"Мы признаем, что решение отстранить спортсменов исключительно из-за их национальности также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения путей включения нейтральных российских и белорусских спортсменов, отвечающих минимальным условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в его заявлении от 25 января 2023 года", — заявил Дэвид Шумейкер.

При этом канадский спортивный чиновник не исключил, что позиция его страны по резонансному вопросу может измениться. Сложилась непростая ситуация, и пока ни одна страна не сделала категоричное заявление по поводу бойкота Олимпиады-2024.

"По мере развития ситуации мы стремимся продолжать сотрудничество со своей комиссией спортсменов, членами и советом директоров, чтобы сформировать нашу позицию и рекомендации для МОК", — объяснил Дэвид Шумейкер.

Напомним, УАФ направила протест в УЕФА из-за матчей российских клубов с международными соперниками. В частности речь идет о турецких клубах.

Тем временем в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

В то же время Виталий Кличко поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть из-за решения МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.