Польша может бойкотировать Олимпиаду-2024

В Польше недовольны скандальным решением Международного олимпийского комитета

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский поддержал идею бойкота Олимпийских игр в Париже.

Причиной такого позиции стало решение МОК об участии российских и белорусских спортсменов в турнире, сообщает RMF FM.

Павел Яблонский твердо убежден в том, что спортсмены из стран, пытающихся захватить территорию Украины, не должны участвовать в престижном соревновании. Это противоречит олимпийским ценностям, что упорно игнорируют в МОК.

Давление на МОК

"Если бы спортсменов из Белоруси и россии допустили бы к Олимпиаде-2024, то мы должны бойкотировать Игры. Мы должны оказывать на МОК это давление.

Путин и Лукашенко используют спорт, чтобы поддерживать друг друга. Ограничение российских и белорусских спортсменов на глобальных спортивных соревнованиях противоречит российской пропаганде", — объяснил Павел Яблонский.

Польский чиновник не исключает, что в Международном олимпийском комитете приняли скандальное решение после получения определенной выгоды. Такая гипотеза является вполне логичной, учитывая позицию большей части мирового сообщества в вопросе дисквалификации россиян.

"Если сегодня кто-то хочет их допустить, это ужасное решение. Если за этим стоят какие-то деньги, то это заслуживает высочайшего осуждения. Принятие такого решения не только преступление, оно является большой ошибкой. К тому же, в большинстве случаев спортсмены из этих двух стран не отличаются высокими моральными принципами", — заявил Павел Яблонский.

Напомним, УАФ направила протест в УЕФА из-за матчей российских клубов с международными соперниками. В частности речь идет о турецких клубах.

Тем временем в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

В то же время Виталий Кличко поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть из-за решения МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.