Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024

У Польщі незадоволені скандальним рішенням Міжнародного олімпійського комітету

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський підтримав ідею бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

Причиною такої позиції стало рішення МОК щодо участі російських та білоруських спортсменів у турнірі, повідомляє RMF FM.

Павло Яблонський твердо переконаний, що спортсмени з країн, які намагаються захопити територію України, не повинні брати участь у престижному змаганні. Це суперечить олімпійським цінностям, що завзято ігнорують у МОК.

Тиск на МОК

"Якби спортсменів з Білорусі та росії допустили б до Олімпіади-2024, то ми повинні бойкотувати Ігри. Ми повинні чинити на МОК цей тиск.

Путін та Лукашенко використовують спорт, щоб підтримувати один одного. Обмеження російських та білоруських спортсменів на глобальних спортивних змаганнях суперечить російській пропаганді", — пояснив Павло Яблонський.

Польський чиновник не виключає, що у Міжнародному олімпійському комітеті ухвалили скандальне рішення після отримання певної вигоди. Така гіпотеза є цілком логічною з огляду на позицію більшої частини світової спільноти у питанні дискваліфікації росіян.

"Якщо сьогодні хтось хоче їх допустити, це жахливе рішення. Якщо за цим стоять якісь гроші, то це заслуговує на найвищий осуд. Прийняття такого рішення не тільки злочин, воно є великою помилкою. До того ж у більшості випадків спортсмени з цих двох країн не відрізняються високими моральними принципами", — заявив Павло Яблонський.

Нагадаємо, УАФ направила протест до УЄФА через матчі російських клубів з міжнародними суперниками. Зокрема йдеться про турецькі клуби.

Тим часом в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Водночас Віталій Кличко поділився думкою про наслідки, які можуть виникнути через рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.