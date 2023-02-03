Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024: що відомо arrow

Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024: що відомо

3 лютого 2023 15:10
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024
У Польщі незадоволені скандальним рішенням Міжнародного олімпійського комітету
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський підтримав ідею бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

Причиною такої позиції стало рішення МОК щодо участі російських та білоруських спортсменів у турнірі, повідомляє RMF FM.

Читайте також:

Павло Яблонський твердо переконаний, що спортсмени з країн, які намагаються захопити територію України, не повинні брати участь у престижному змаганні. Це суперечить олімпійським цінностям, що завзято ігнорують у МОК.

Тиск на МОК

"Якби спортсменів з Білорусі та росії допустили б до Олімпіади-2024, то ми повинні бойкотувати Ігри. Ми повинні чинити на МОК цей тиск.

Путін та Лукашенко використовують спорт, щоб підтримувати один одного. Обмеження російських та білоруських спортсменів на глобальних спортивних змаганнях суперечить російській пропаганді", — пояснив Павло Яблонський.

Олімпіада-2024

Польський чиновник не виключає, що у Міжнародному олімпійському комітеті ухвалили скандальне рішення після отримання певної вигоди. Така гіпотеза є цілком логічною з огляду на позицію більшої частини світової спільноти у питанні дискваліфікації росіян.

"Якщо сьогодні хтось хоче їх допустити, це жахливе рішення. Якщо за цим стоять якісь гроші, то це заслуговує на найвищий осуд. Прийняття такого рішення не тільки злочин, воно є великою помилкою. До того ж у більшості випадків спортсмени з цих двох країн не відрізняються високими моральними принципами", — заявив Павло Яблонський.

Нагадаємо, УАФ направила протест до УЄФА через матчі російських клубів з міжнародними суперниками. Зокрема йдеться про турецькі клуби.

Тим часом в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Водночас Віталій Кличко поділився думкою про наслідки, які можуть виникнути через рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

16:58 ​​​​​​​У день саміту в Україні вдруге оголошують масштабну повітряну тривогу: яка причина

16:58 Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

16:58 "Фортеця Бахмут": гурт "Антитіла" присвятив нову пісню стійкості та подвигу українського народу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:55 Убогий піар: Фаріон розкритикувала рішення Могилянки про заборону російської

16:47 ​​​​​​​Під Мелітополем знищили велику базу окупантів: поранених вивозили вантажівками

16:45 Експерти прогнозують тривалий застій російської економіки через міжнародні санкції

16:40 Курйозна помилка: стало відомо, чому "Барселона" не посилила склад у січні

16:37 "Ми не втратимо жодного дня на шляху до Євросоюзу": Зеленський прокоментував саміт Україна-ЄС

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Актуальне по темі

None 3 Лютий 16:48

Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

None 3 Лютий 16:58

Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

None 3 Лютий 16:58

Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

None 3 Лютий 16:57

"Фортеця Бахмут": гурт "Антитіла" присвятив нову пісню стійкості та подвигу українського народу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB