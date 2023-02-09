Гол Руслана Малиновского помог Марселю обыграть ПСЖ в Кубке Франции

Гол Малиновского выбил "ПСЖ" из Кубка Франции: дальше прошел "Марсель"
Французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский.
"Марсель" взял верх над "ПСЖ" со счетом 2:1, сообщает портал Новини.LIVE.
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Команда Игора Тудора воспользовалась отсутствие на поле травмированного Килиана Мбаппе. С первых минут поединка "Марсель" взвинтил темп и начал создавать момент за моментом у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. "ПСЖ" редко удавалось отвечать на атаки хозяев "Велодрома".
Столичная команда ничего не могла противопоставить позиционному давлению и фланговым выпадам "Марселя". Доннарумма несколько раз спас "ПСЖ" в первом тайме, тогда как гости почти не ходили в атаку.
На 30-й минуте встречи Ундер получил пас от Гендузи на правом краю. Турок успел прокинуть мяч мимо Рамоса, после чего был сбит в штрафной "ПСЖ". Алексис Санчес переиграл вратаря столичной команды с пенальти, 1:0. Однако за мгновения до конца первой половины игры подопечные Кристофа Галтье заработали право на угловой. Серхио Рамос идеальным ударом головой исправился за свою ошибку, 1:1.
Победный гол Малиновского
После перерыва в действиях гостей появилось больше движения и драйва. Начало казаться, что "ПСЖ" удалось отодвинуть игру от своих ворот. Однако постепенно хозяева поля снова перехватили инициативу и сумели забить победный гол. Алексис Санчес пытался оформить дубль. Маркиньос заблокировал его попытку, но никто не помешал Малиновскому добить мяч в сетку, 2:1. Болельщики "Марселя" ждали такой матч 12 лет.
"Марсель": Пау Лопес — Мбемба, Жиго, Ронжье — Клосс, Верету, Гендузи, Колашинац (Каборе, 63) — Ундер (Унаи, 85), Малиновский — Алексис Санчес (Витинья, 90).
"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Рамос, Мендеш — Данилу (Заир-Эмри, 63) — Витинья (Экитике, 63), Верратти (Солер, 76), Руис — Неймар, Месси.
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