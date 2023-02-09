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Гол Маліновського вибив "ПСЖ" із Кубка Франції: далі пройшов "Марсель"

9 лютого 2023 06:58
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Гол Руслана Маліновського допоміг Марселю обіграти ПСЖ у Кубку Франції
"Олімпік" вперше за довгий час обіграв непримиренного суперника на "Велодромі"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Французький "Олімпік" у Марселі несподівано обіграв "ПСЖ" у рамках 1/8 Кубка Франції. Переможний гол у складі південної команди забив Руслан Маліновський.

"Марсель" узяв гору над "ПСЖ" з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Ігора Тудора скористалася відсутністю на полі травмованого Кіліана Мбаппе. З перших хвилин поєдинку "Марсель" підняв темп і почав створювати момент за моментом біля воріт Джанлуїджі Доннарумми. "ПСЖ" рідко вдавалося відповідати на атаки господарів "Велодрома".

Столична команда нічого не могла протиставити позиційному тиску та фланговим випадам "Марселя". Доннарумма кілька разів врятував "ПСЖ" у першому таймі, тоді як гості майже не ходили в атаку.

Руслан Малиновський

На 30-й хвилині зустрічі Ундер отримав пас від Гендузі праворуч. Турок встиг прокинути м'яч повз Рамоса, після чого був збитий у штрафному майданчику "ПСЖ". Алексіс Санчес переграв воротаря столичної команди з пенальті, 1:0. Однак за мить до кінця першої половини гри підопічні Крістофа Галтьє заробили право на кутовий. Серхіо Рамос ідеальним ударом головою виправився за свою помилку, 1:1.

Переможний гол Маліновського

Після перерви у діях гостей з'явилося більше руху та драйву. Почало здаватися, що "ПСЖ" вдалося відсунути гру від своїх воріт. Однак поступово господарі поля знову перехопили ініціативу та зуміли забити переможний гол. Алексіс Санчес намагався оформити дубль. Маркіньос заблокував його спробу, але ніхто не завадив Маліновському добити м'яч у сітку, 2:1. Вболівальники "Марселя" чекали на такий матч 12 років.

"Марсель": Пау Лопес — Мбемба, Жиго, Ронжье — Клос, Верету, Гендузі, Колашинац (Каборе, 63) — Ундер (Унаї, 85), Маліновський — Алексіс Санчес (Вітінья, 90).

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Рамос, Мендеш — Данілу (Заїр-Емрі, 63) — Вітінья (Екітиці, 63), Верратті (Солер, 76), Руїс — Неймар, Мессі.

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