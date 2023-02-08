Дмитрий Ризнык из Ворсклы подписал контракт с Шахтером

"Шахтер" может продать голкипера сборной Украины: на место Трубина пришел Ризнык
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с еще одним голкипером сборной Украины. К "горнякам" присоединился Дмитрий Ризнык.
Полтавская "Ворскла" получит за своего воспитанника три миллиона евро и бонусы, сообщил в своем Twitter-аккаунт спортивный инсайдер Фабрицио Романо.
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24-летний Дмитрий Ризнык накануне прошел медобследование в донецком "Шахтере". После этого стороны подписали официальное соглашение. В ближайшее время голкипер начнет тренироваться в составе своей новой команды.
Кто такой Дмитрий Ризнык?
В сезоне 2022/2023 Дмитрий Ризнык сыграл в составе полтавской "Ворсклы" 17 матчей во всех турнирах. Он пропустил 24 гола.
Голкипер является автором рекорда в чемпионатах Украины. В прошлом сезоне он отразил пенальти в пяти матчах подряд. Никто ранее не добивался такого результата.
В "Шахтере" Дмитрию Ризныку придется конкурировать за место в основе с другим молодым голкипером сборной Украины. Анатолий Трубин уже успел заявить о себе, неплохо смотрелся в матчах Лиги чемпионов. Однако он не хочет продлевать контракт с "горняками" и может перейти в другую команду уже летом этого года.
Напомним, форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина. Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут.
Тем временем американский баскетболист Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.