Дмитро Різник із Ворскли підписав контракт із Шахтарем

"Гірники" посилили склад ще одним перспективним українським футболістом

Донецький "Шахтар" підписав контракт із ще одним голкіпером збірної України. До "гірників" приєднався Дмитро Різник.

Полтавська "Ворскла" отримає за свого вихованця три мільйони євро та бонуси, повідомив у своєму Twitter-аккаунт спортивний інсайдер Фабриціо Романо.

24-річний Дмитро Різник напередодні пройшов медобстеження у донецькому "Шахтарі". Після цього сторони підписали офіційну угоду. Найближчим часом голкіпер розпочне тренуватися у складі своєї нової команди.

Хто такий Дмитро Різник?

У сезоні 2022/2023 Дмитро Різник зіграв у складі полтавської "Ворскли" 17 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 24 голи.

Голкіпер є автором рекорду у чемпіонатах України. Минулого сезону він відбив пенальті у п'яти матчах поспіль. Ніхто раніше не демонстрував такий результат.

У "Шахтарі" Дмитру Різнику доведеться конкурувати за місце в основі з іншим молодим голкіпером збірної України. Анатолій Трубін вже встиг заявити про себе, мав непоганий вигляд у матчах Ліги чемпіонів. Однак він не хоче продовжувати контракт із "гірниками" і може перейти до іншої команди вже влітку цього року.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Тим часом американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар'єру.