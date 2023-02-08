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"Шахтар" може продати голкіпера збірної України: на місце Трубіна прийшов Різник

8 лютого 2023 08:58
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Дмитро Різник із Ворскли підписав контракт із Шахтарем
"Гірники" посилили склад ще одним перспективним українським футболістом
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" підписав контракт із ще одним голкіпером збірної України. До "гірників" приєднався Дмитро Різник.

Полтавська "Ворскла" отримає за свого вихованця три мільйони євро та бонуси, повідомив у своєму Twitter-аккаунт спортивний інсайдер Фабриціо Романо.

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24-річний Дмитро Різник напередодні пройшов медобстеження у донецькому "Шахтарі". Після цього сторони підписали офіційну угоду. Найближчим часом голкіпер розпочне тренуватися у складі своєї нової команди.

Хто такий Дмитро Різник?

У сезоні 2022/2023 Дмитро Різник зіграв у складі полтавської "Ворскли" 17 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 24 голи.

Дмитро Різник

Голкіпер є автором рекорду у чемпіонатах України. Минулого сезону він відбив пенальті у п'яти матчах поспіль. Ніхто раніше не демонстрував такий результат.

У "Шахтарі" Дмитру Різнику доведеться конкурувати за місце в основі з іншим молодим голкіпером збірної України. Анатолій Трубін вже встиг заявити про себе, мав непоганий вигляд у матчах Ліги чемпіонів. Однак він не хоче продовжувати контракт із "гірниками" і може перейти до іншої команди вже влітку цього року.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Тим часом американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар'єру.

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