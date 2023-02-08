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Малиновский против Месси и Неймара: анонс матча "Марсель" — "ПСЖ"

8 февраля 2023 09:56
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть онлайн матч Марсель — ПСЖ
"Олимпик" встретится с командой Кристофа Галтье не в лучшее для себя время
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В рамках 1/8 Кубка Франции по футболу "Олимпик" примет в Марселе действующих чемпионов страны из "ПСЖ". Команды сразятся за право выйти в четвертьфинал турнира. 

Руслан Малиновский сыграет против Лионеля Месси и других звезд столичной команды, сообщает портал Новини.LIVE

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"Марсель" примет "ПСЖ" на стадионе "Велодром", что обеспечит подопечным Игора Тудора поддержку местных болельщиков. Этот фактор пойдет на пользу "Олимпику", который ждет сложное испытание. Чемпионы Франции приедут на юг страны за победой, и даже отсутствие Килиана Мбаппе не повлияет на решительность этой команды добыть путевку в четвертьфинал Кубка Франции. 

Где и когда смотреть матч "Марсель" — "ПСЖ" 

Поединок пройдет в среду, восьмого февраля, на стадионе "Велодром" в Марселе. Начало встречи запланировано на 22:10 по киевскому времени. 

Марсель — ПСЖ

Болельщики в Украине тоже смогут посмотреть онлайн поединок 1/8 Кубка Франции, в котором "Марсель" примет "ПСЖ". Эфирные каналы не покажут матч, но прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на YouTube-канале "Футбол 2.0".

Анонс матча "Марсель" — "ПСЖ" 

В прошлые выходные команда Игора Тудора прервала победную серию, в рамках которой выиграла девять матчей подряд и вплотную приблизилась к "ПСЖ" в турнирной таблице Лиги 1. У себя дома "Олимпик" неожиданно уступил "Ницце" со счетом 1:3. Болельщиков "Марселя" порадовал только дебютный гол Руслана Малиновского, который был признан лучшим футболистом поединка. 

"ПСЖ" свой матч на выходных выиграл, одолев "Тулузу" со счетом 2:1. Подопечные Кристофа Галтье в последние недели выглядят неубедительно и иногда теряют очки. С "Реймсом" сыграли вничью, "Ренну" и "Лансу" проиграли. 

А тут еще и без Килиана Мбаппе придется играть. Он получил травму и делает все возможное, чтобы восстановиться к первому матчу 1/8 Лиги чемпионов против "Баварии". В ближайших поединках его заменит молодой форвард Уго Экитике. 

В поединках "Марселя" и "ПСЖ" постоянно пылают страсти. Как иначе, ведь это одно из самых бескомпромиссных дерби Франции. В трех из четырех последних поединках этих команд были удаления с поля. В сентябре 2020 года дошло до демонстрации пяти красных карточек. И все же даже эмоции не помогают "Марселю" обыгрывать "ПСЖ". В десяти последних матчах против столичной команды "Олимпик" проиграл семь раз. 

Напомним, форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина. Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут. 

Тем временем американский баскетболист Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру. 

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