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Маліновський проти Мессі та Неймара: анонс матчу "Марсель" — "ПСЖ"

8 лютого 2023 09:56
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитись онлайн матч Марсель — ПСЖ
"Олімпік" зустрінеться з командою Крістофа Галтьє не в найкращий для себе час
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У рамках 1/8 Кубка Франції з футболу "Олімпік" прийме у Марселі чинних чемпіонів країни з "ПСЖ". Команди змагатимуться за право вийти до чвертьфіналу турніру.

Руслан Маліновський зіграє проти Ліонеля Мессі та інших зірок столичної команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Марсель" прийме "ПСЖ" на стадіоні "Велодром", що забезпечить підопічні Ігора Тудора підтримку місцевих уболівальників. Цей фактор піде на користь "Олімпіку", який чекає на складне випробування. Чемпіони Франції приїдуть на південь країни за перемогою, і навіть відсутність Кіліана Мбаппе не вплине на рішучість цієї команди здобути путівку до чвертьфіналу Кубка Франції.

Де і коли дивитися матч "Марсель" — "ПСЖ"

Поєдинок відбудеться в середу, 8 лютого, на стадіоні "Велодром" у Марселі. Початок зустрічі запланований на 22:10 за київським часом.

Марсель - ПСЖ

Вболівальники в Україні також зможуть переглянути онлайн поєдинок 1/8 Кубка Франції, в якому "Марсель" прийме "ПСЖ". Ефірні канали не покажуть матчу, але пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на YouTube-каналі "Футбол 2.0".

Анонс матчу "Марсель" — "ПСЖ"

Минулими вихідними команда Ігора Тудора перервала переможну серію, в рамках якої виграла дев'ять матчів поспіль і впритул наблизилася до "ПСЖ" у турнірній таблиці Ліги 1. У себе вдома "Олімпік" несподівано поступився "Ніцце" з рахунком 1:3. Вболівальників "Марселя" порадував лише дебютний гол Руслана Маліновського, якого було визнано найкращим футболістом поєдинку.

"ПСЖ" свій матч на вихідних виграв, здолавши "Тулузу" з рахунком 2:1. Підопічні Крістофа Галтьє останніми тижнями виглядають непереконливо та іноді втрачають очки. З "Реймсом" зіграли внічию, "Ренну" та "Лансу" програли.

А тут ще й без Кіліана Мбаппе доведеться грати. Він отримав травму та робить все можливе, щоб відновитись до першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти "Баварії". У найближчих поєдинках його замінить молодий форвард Уґо Екітіке.

У поєдинках "Марселя" та "ПСЖ" постійно палають пристрасті. Як інакше, адже це одне з найбезкомпромісніших дербі Франції. У трьох із чотирьох останніх поєдинках цих команд були видалення з поля. У вересні 2020 року дійшло до демонстрації п'яти червоних карток. І все ж таки емоції не допомагають "Марселю" обігравати "ПСЖ". У десяти останніх матчах проти столичної команди "Олімпік" програв сім разів.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Тим часом американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар'єру.

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