США бойкотуватимуть ЧС з боксу через росіян

Американські спортсмени не поїдуть на чемпіонати світу з боксу під егідою IBA

Американська боксерська асоціація ухвалила рішення відмовитися від участі у чемпіонаті світу, який відбудеться навесні 2023 року.

Причиною є небажання мати щось спільне із Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), повідомляє The Washington Post.

Президентом IBA є росіянин Умар Кремльов, який послідовно дотримується політики кремля щодо спорту. Йдеться про дозвіл російським боксерам брати участь у турнірах під егідою організації.

Причина відмови американців від участі у турнірах IBA

"Це рішення є гранично чесною відповіддю на суперечки навколо Міжнародної боксерської асоціації, яку Міжнародний олімпійський комітет двічі позбавляв контролю над олімпійським боксом на тлі численних скандалів і проблем з керівництвом.

МОК неодноразово критикував президента IBA Умара Кремльова за сумнівні вибори, нездатність розв'язали проблеми із суддівством та фінансові порушення, а також за очевидні спроби Кремльова відійти від олімпійського боксу в надії отримати контроль над багатьма світовими професійними боксерськими організаціями", — заявили в Американській боксерській асамблеї.

Вже у березні 2023 року в індійському місті Нью-Делі буде проведено чемпіонат світу з боксу серед жінок. Чоловічий турнір відбудеться у травні в узбекистанському місті Ташкент. Американські спортсмени бойкотують обидві першості.

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