Тиагу Силва продлил контракт с Челси в возрасте 38 лет

Бразильский защитник остается основным футболистом лондонской команды

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва не собирается уходить из "Челси". Футболист договорился о продлении действующего соглашения с клубом.

В ближайшее время стороны официально подпишут новый контракт, сообщает football365.

В сентябре Тиагу Силве исполнилось 38 лет. При єтом он остается одним из лучших центральных защитников мира. Футболист перешел в "Челси" несколько лет назад и быстро освоился в одном из сильнейших чемпионатов мира. "ПСЖ", который отказал игроку в продлении контракта, уже пожалел об этом поступке.

Тиагу Силва остается в Лондоне

В "Челси" решили не повторять эту ошибку. Лондонский клуб договорился с бразильцем о новом соглашении, которое будет действовать до лета 2024 года.

Стороны встретились и обсудили детали нового контракта. Тиагу Силва согласился с предложенными условиями, после чего был составлен документ. В ближайшее время о сделке будет сообщено официально.

Помимо ветерана "Челси" хочет продлить контракт с молодым Льюисом Холлом. Он тоже принял условия клуба, хотя переговоры с этим игроком прошли достаточно тяжело.

Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду помог клубу "Аль-Наср" возглавить турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.