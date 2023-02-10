Тиагу Силва продлил контракт с Челси в возрасте 38 лет

Ветеран "Челси" продлил контракт с клубом: Мудрик может быть спокоен за оборону
Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва не собирается уходить из "Челси". Футболист договорился о продлении действующего соглашения с клубом.
В ближайшее время стороны официально подпишут новый контракт, сообщает football365.
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В сентябре Тиагу Силве исполнилось 38 лет. При єтом он остается одним из лучших центральных защитников мира. Футболист перешел в "Челси" несколько лет назад и быстро освоился в одном из сильнейших чемпионатов мира. "ПСЖ", который отказал игроку в продлении контракта, уже пожалел об этом поступке.
Тиагу Силва остается в Лондоне
В "Челси" решили не повторять эту ошибку. Лондонский клуб договорился с бразильцем о новом соглашении, которое будет действовать до лета 2024 года.
Стороны встретились и обсудили детали нового контракта. Тиагу Силва согласился с предложенными условиями, после чего был составлен документ. В ближайшее время о сделке будет сообщено официально.
Помимо ветерана "Челси" хочет продлить контракт с молодым Льюисом Холлом. Он тоже принял условия клуба, хотя переговоры с этим игроком прошли достаточно тяжело.
Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду помог клубу "Аль-Наср" возглавить турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.