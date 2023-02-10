Тіагу Сілва продовжив контракт із Челсі у віці 38 років

Бразильський захисник залишається основним футболістом лондонської команди

Захисник збірної Бразилії Тіагу Сілва не збирається йти з "Челсі". Футболіст домовився про продовження чинної угоди з клубом.

Найближчим часом сторони офіційно підпишуть новий контракт, повідомляє football365.

У вересні Тіагу Сілві виповнилося 38 років. При цьому він залишається одним із найкращих центральних захисників світу. Футболіст перейшов до "Челсі" кілька років тому і швидко освоївся в одному із найсильніших чемпіонатів світу. "ПСЖ", який відмовив гравцю у продовженні контракту, вже пошкодував про цей вчинок.

Тіагу Сілва залишається в Лондоні

У "Челсі" вирішили не повторювати цієї помилки. Лондонський клуб домовився з бразильцем про нову угоду, яка діятиме до літа 2024 року.

Сторони зустрілися та обговорили деталі нового контракту. Тіагу Сілва погодився із запропонованими умовами, після чого було складено документ. Найближчим часом про угоду буде повідомлено офіційно.

Крім ветерана "Челсі" хоче продовжити контракт із молодим Льюїсом Холлом. Він також прийняв умови клубу, хоча переговори з цим гравцем пройшли досить тяжко.

Нагадаємо, португальський футболіст Кріштіану Роналду допоміг клубу "Аль-Наср" очолити турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії з футболу.

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.