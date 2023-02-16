Лео Месси не хочет играть в ПСЖ — агент футболиста уехал договариваться в Барселону

Лео Месси готов отказаться от продления контракта с "ПСЖ": его агент прилетел в Барселону
Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси сомневается в решении продлить контракт с клубом еще на два года. Он может сменить команду уже через несколько месяцев.
Вариант с возвращением в "Барселону" снова стал для аргентинца приоритетным, сообщает L’Équipe.
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Контракт 35-летнего Лионеля Месси с французским "ПСЖ" истекает летом 2023-го года. Клуб готов предложить аргентинскому футболисту продлить соглашение еще на два сезона с увеличением зарплаты. Еще недавно утверждалось, что Месси согласится на это условие. Однако в последнее время ситуация изменилась.
В ближайшие дни состоится еще одна встреча представителей Лионеля Месси и "ПСЖ". Но сам аргентинец начал сомневаться в целесообразности продолжения карьеры в Париже.
Чего добивается Месси?
У руководства "ПСЖ" возникло ощущение, что Месси просто тянет время. С начала января стороны не обсуждали продление контракта. Переговоры не срывались, но окружение аргентинца изучало другие варианты продолжения карьеры Лео.
При этом представитель Лионеля Месси уже вылетел в "Барселону". По слухам он проведен переговоры о возвращении аргентинца на "Камп Ноу" с президентом и спортивным директором клуба.
Однако если это возвращение и состоится, оно будет недолгим. Месси планирует завершить свой европейский этап карьеры. Он рассматривает возможность поиграть в составе "Барселоны" от шести до двенадцати месяцев. После этого футболист переедет в MLS, где в его услугах заинтересован клуб "Интер Майами".
В сезоне 2022/2023 Лионель Месси провел за "ПСЖ" 26 поединков во всех турнирах. Аргентинец забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.
Напомним, главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.