Лео Месси не хочет играть в ПСЖ — агент футболиста уехал договариваться в Барселону

Аргентинец готов ненадолго вернуться в Каталонию

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси сомневается в решении продлить контракт с клубом еще на два года. Он может сменить команду уже через несколько месяцев.

Вариант с возвращением в "Барселону" снова стал для аргентинца приоритетным, сообщает L’Équipe.

Контракт 35-летнего Лионеля Месси с французским "ПСЖ" истекает летом 2023-го года. Клуб готов предложить аргентинскому футболисту продлить соглашение еще на два сезона с увеличением зарплаты. Еще недавно утверждалось, что Месси согласится на это условие. Однако в последнее время ситуация изменилась.

В ближайшие дни состоится еще одна встреча представителей Лионеля Месси и "ПСЖ". Но сам аргентинец начал сомневаться в целесообразности продолжения карьеры в Париже.

Чего добивается Месси?

У руководства "ПСЖ" возникло ощущение, что Месси просто тянет время. С начала января стороны не обсуждали продление контракта. Переговоры не срывались, но окружение аргентинца изучало другие варианты продолжения карьеры Лео.

При этом представитель Лионеля Месси уже вылетел в "Барселону". По слухам он проведен переговоры о возвращении аргентинца на "Камп Ноу" с президентом и спортивным директором клуба.

Однако если это возвращение и состоится, оно будет недолгим. Месси планирует завершить свой европейский этап карьеры. Он рассматривает возможность поиграть в составе "Барселоны" от шести до двенадцати месяцев. После этого футболист переедет в MLS, где в его услугах заинтересован клуб "Интер Майами".

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси провел за "ПСЖ" 26 поединков во всех турнирах. Аргентинец забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Напомним, главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.