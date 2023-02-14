Пике рассказал, почему Месси лучше, чем Роналдо
Бывший защитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жерар Пике сравнил двух футболистов, с которыми ему доводилось выходить на поле.
Пике поделился мнением о развитии карьеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает Deportes Cuatro.
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В чем уникальность Месси?
36-летний Жерар Пике составил команду лучших футболистов, с которыми он когда-либо выступал. Каталонец должен был выбрать по одному действующему или бывшему игроку на позиции голкипера, защитника, полузащитника и форварда.
"Из всех форвардов мира я выберу Лео Месси. Он лучший даже сейчас. Думаю, это уникальный игрок, который когда-либо появлялся в футболе. Я рад, что он выиграл чемпионат мира, это была мечта Месси. Поздравил ли я его? Нет, после ухода на пенсию я отдыхаю и не смотрю футбол. Не видел ни одного матча Кубка Мира", — признался Жерар Пике.
Роналду или Месси?
Бывший защитник также выбрал в свою команду Карлеса Пуйоля и Сеска Фабрегаса. Он вспоминал и про Криштиану Роналду, с которым играл в молодости во время недолго выступления в составе "Манчестер Юнайтед".
"Месси или Роналду? Лео выиграл чемпионат мира. Вопрос заключается в том, является ли аргентинец лучшим игроком всех времен. Это правда, что борьба между ними двумя в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, потому что они оба выступали невероятно хорошо.
В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что, даже если ему 35 лет, он может конкурировать за звание лучшего игрока в мире. И в Катаре Лионель снова доказал это", — заявил Жерар Пике.
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