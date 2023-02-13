Ярослава Магучих выиграла пятый турнир подряд с новым мировым рекордом
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.
Бронзовая призерка Олимпиады-2022 выступила в "зимнем сезоне-2023" на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце, сообщает портал Новини.LIVE.
-
Индия не хочет производить с россией вертолеты, но может согласиться на производство ПЗРК "Игла"
-
Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года
-
Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать
-
Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу
-
Оккупанты жестоко казнили кувалдой боевика из ЧВК "Вагнер": за что на этот раз
-
В США состоялось главное событие года: кто стал победителем Супербоула-2023
-
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 34 тысячи
-
Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф
-
Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023
-
Россияне не отказались от тактики ракетных ударов, ждем следующий обстрел на 24 февраля, — Гуменюк
Рекорд Ярославы Магучих
21-летняя Ярослава Магучих сумела взять высоту 2.02 метра. Это удалось ей со второй попытки. Однако Магучих сумела обновить лучший результат сезона в мире. После этого Ярослава попыталась взять 2.07 м, но не сумела этого сделать.
Ça passe comme une lettre à la poste 😎📬— FFAthlétisme (@FFAthletisme) February 11, 2023
💥 Meilleure performance mondiale de l'année pour 🇺🇦 Yaroslava Mahuchikh qui s'élève à 2,02 m au saut en hauteur à Metz ! 👏
💻 Suivez le #CréditMutuelAthléTour en 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 sur https://t.co/xgXE6U6Tof et l'appli Athlé TV pic.twitter.com/WZeorJ8MAX
Второе место на этих соревнованиях заняла нидерландка Брит Верман (1,96 метра), а "бронзу" завоевала украинка Юлия Левченко (1,92 метра). В шаге от пьедестала остановилась еще одна представительница Украины Екатерина Табашник (1,90 метра).
Что касается победительницы, то Ярослава Магучих выиграла свой пятый подряд старт в 2023 году и установила новый лучший результат сезона в мире. А также обновила рекорд турнира в Меце, который держался с 2010 года.
Напомним, директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, когда защитник Николая Матвиенко покинет команду.
Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о дате поединка за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком. Спортсмен объяснил, что помогает ему сохранить душевное равновесие перед важным поединком.