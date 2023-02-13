Ярослава Магучих выиграла пятый турнир подряд с новым мировым рекордом

Спортсменка из Днепра продолжает выигрывать один турнир за другим

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

Бронзовая призерка Олимпиады-2022 выступила в "зимнем сезоне-2023" на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце, сообщает портал Новини.LIVE.

Рекорд Ярославы Магучих

21-летняя Ярослава Магучих сумела взять высоту 2.02 метра. Это удалось ей со второй попытки. Однако Магучих сумела обновить лучший результат сезона в мире. После этого Ярослава попыталась взять 2.07 м, но не сумела этого сделать.

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💥 Meilleure performance mondiale de l'année pour 🇺🇦 Yaroslava Mahuchikh qui s'élève à 2,02 m au saut en hauteur à Metz ! 👏



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Второе место на этих соревнованиях заняла нидерландка Брит Верман (1,96 метра), а "бронзу" завоевала украинка Юлия Левченко (1,92 метра). В шаге от пьедестала остановилась еще одна представительница Украины Екатерина Табашник (1,90 метра).

Что касается победительницы, то Ярослава Магучих выиграла свой пятый подряд старт в 2023 году и установила новый лучший результат сезона в мире. А также обновила рекорд турнира в Меце, который держался с 2010 года.

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