Динамо подпишет форварда за 2,5 млн евро на замену Вербичу и Беседину

В "Динамо" нашли замену Вербичу и Беседину: клуб заплатит за нового форварда большие деньги
Киевское "Динамо" собирается решить проблему низкой результативности покупкой нового молодого форварда. Столичный клуб готов заплатить за игрока большие деньги.
Новичком "бело-синих" может стать нигериец Чуквубуйкему Иквуэмеси, сообщает SNPortal.
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Вице-чемпионы Украины интересуются 21-летним нигерийским центральным форвардом словенского клуба "Целе" Чуквубуйкему Иквуэмеси. За восемь последних месяцев этот футболист резко прибавил в игре и стал гораздо чаще забивать. Это привлекло потенциальных покупателей из нескольких стран.
Что известно о нигерийском форварде?
"Динамо" готово заплатить за нигерийского футболиста два с половиной миллиона евро. Это предложение значительно более выгодное, чем запросы от других клубов. С большой долей вероятности высокий, мощный и забивной африканец переедет в Украину.
В сезоне 2022/2023 Чуквубуйкему Иквуэмеси провел за словенский клуб 16 поединков во всех турнирах. Он записал на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
Напомним, главный тренер "Марселя" Игор Тудор похвалил своих подопечных за победу, которую они одержали над "Клермоном" (0:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1. В этом поединке украинец Руслан Малиновский заработал для своей команды право на пенальти.