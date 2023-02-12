Динамо подпишет форварда за 2,5 млн евро на замену Вербичу и Беседину

Мирча Луческу попросил усилить атакующую линию команды

Киевское "Динамо" собирается решить проблему низкой результативности покупкой нового молодого форварда. Столичный клуб готов заплатить за игрока большие деньги.

Новичком "бело-синих" может стать нигериец Чуквубуйкему Иквуэмеси, сообщает SNPortal.

Вице-чемпионы Украины интересуются 21-летним нигерийским центральным форвардом словенского клуба "Целе" Чуквубуйкему Иквуэмеси. За восемь последних месяцев этот футболист резко прибавил в игре и стал гораздо чаще забивать. Это привлекло потенциальных покупателей из нескольких стран.

Что известно о нигерийском форварде?

"Динамо" готово заплатить за нигерийского футболиста два с половиной миллиона евро. Это предложение значительно более выгодное, чем запросы от других клубов. С большой долей вероятности высокий, мощный и забивной африканец переедет в Украину.

В сезоне 2022/2023 Чуквубуйкему Иквуэмеси провел за словенский клуб 16 поединков во всех турнирах. Он записал на свой счет шесть голов и три результативные передачи.

Напомним, главный тренер "Марселя" Игор Тудор похвалил своих подопечных за победу, которую они одержали над "Клермоном" (0:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1. В этом поединке украинец Руслан Малиновский заработал для своей команды право на пенальти.