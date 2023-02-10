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Лидер "Динамо" задумался о пенсии: чем займется после завершения карьеры

10 февраля 2023 14:36
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Сергей Сидорчук рассказал, чем займется после завершения карьеры
Полузащитник хочет остаться в футболе после того, как "повесит бутсы на гвоздь"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук признался, что уже начал размышлять о своем будущем. Полузащитник понимает, что футбольная карьера не продлится вечно. 

Лидер "бело-синих" задумался о тренерской карьере, о чем рассказал в интервью SportArena

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31-летний Сергей Сидорчук отдал киевскому "Динамо" 11 лет карьеры. Он переехал в столицу из Запорожья в 2012 году и давно стал одним из лидеров команды. Капитан "бело-синих" не согласился бы поменять этот статус на возможность выступить в зарубежном чемпионате. 

Вместе с тем полузащитник понимает, что рано или поздно ему придется закончить карьеру. Будучи эрудированным и умным человеком, Сергей Сидорчук уже размышляет над вариантами на будущее. 

Сергей Сидорчук

"Жизнь может сложиться абсолютно по-разному, и события последнего года это доказали. Но я действительно много раз задумывался о будущем. Мы не молодеем, и с каждым годом эта мысль становится все более назойливой. 

Когда-то я хотел стать спортивным директором, о роли тренера не думал. Мне нравится работать с людьми, нравится находить с ними общие интересы", — признался Сергей Сидорчук. 

Сидорчук может стать тренером

Контракт капитана с киевским клубом действует до лета 2025 года. За последний год футболист вернулся к мысли о карьере тренера. Он понимает, что для этого придется пройти специальное обучение. 

"Сначала необходимо увидеть, как проходит обучение на тренера. Не хочется просто получить лицензию и чтобы она у тебя где-то была. У меня есть уже один такой диплом о высшем образовании. Он у меня есть и лежит просто. Я его, может, один раз в жизни видел. Если я увижу, что мне действительно это интересно, то почему нет", — рассказал Сергей Сидорчук.

Напомним, другой полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко восстанавливается от последствий травмы колена в Бельгии. Футболист показал, чем ему приходится заниматься каждый день. 

А защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о тренерах, под руководством которых он работал в английской Премьер-лиге. Футболист сравнил наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу с тренером "Арсенала" Микелем Артетой. 

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