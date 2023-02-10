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Александр Зинченко сравнил Микеля Артету и Хосепа Гвардиолу: кто лучше

10 февраля 2023 12:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Александр Зинченко сравнил Микеля Артету и Хосепа Гвардиолу
Украинец назвал общую черту наставников "МанСити" и "Арсенала"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о тренерах, под руководством которых он работал в английской Премьер-лиге.

Футболист сравнил наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу с тренером "Арсенала" Микелем Артетой, сообщает VBET News

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26-летний Александр Зинченко переехал в АПЛ в 2016-м году. Именно в чемпионате Англии он вырос в футболиста национальной команды Украины. Универсальному игроку удалось поработать с Хосепом Гвардиолой и Микелем Артетой. 

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" еще в те времена, когда Артета работал в клубе помощником Гвардиолы. Александр прекрасно знает, как себя ведут эти наставники и на что они способны. 

Зинченко и Артета

"Я прекрасно помню Микеля Артету еще по совместной работе в "Манчестер Сити". Уже тогда было очевидно, что однажды он станет отличным тренером. В чем-то он очень похож на Пепа Гвардиолу, у них много общего. Это касается и принципов работы. Конечно, есть и существенные различия", — рассказал Александр Зинченко. 

Артета против Гвардиолы 

Летом прошлого года украинский футболист перешел в "Арсенал", где в его услугах был лично заинтересован наставник команды Микель Артета. Зинченко сумел стать одним из лидеров команды. 

"Главная общая черта у Гвардиолы и Артеты заключается в том, что оба они стремятся побеждать в каждом матче. В них есть эта жажда постоянных успехов. Это отличительная черта обоих специалистов", — объяснил Александр Зинченко. 

"Арсенал" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за чемпионский титул АПЛ в сезоне 2022/2023. Команды встретятся на поле уже в среду, 15 февраля. Преимущество "канониров" над соперником в турнирно таблице составляет пять очков. 

Напомним, откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы. 

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