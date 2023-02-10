Роман Зозуля напомнил украинцам, что делать во время ракетных обстрелов

Футболист призвал украинцев не пренебрегать воздушной угрозой

Бывший форвард сборной Украины отреагировал на очередной массовый ракетный обстрел со стороны российских оккупантов.

Спортсмен напомнил соотечественникам о банальных правилах, который помогут уцелеть в условиях бомбардировки, сообщает Telegram-канал "Зозуля кує".

Украинский футболист испанской команды "Райо Махадаонда" провел параллель между сегодняшним днем и началом полномасштабной войны. Роман Зозуля сделал вывод, что россияне не меняют тактику.

Обращение Зозули к украинцам

"Не доброе утро. Оно началось с ночных новостей об атаке Запорожья, Харькова и Днепра. На эти города были запущены и дроны и ракеты. Все это происходило сначала в 22:00, а затем в 4 утра. Удивительно, правда?

Потом в 8 утра россияне выпустили из своих летающих жестянок ракеты. Вся Украина сейчас находится под потенциальным обстрелом. Во многих городах уже работает ПВО. Снова бьют по энергетической инфраструктуре.

Зима во дворе. Морозы стоят. Надо же оставить наши города без света, воды и отопления.

Когда же до них дойдет, что этими ударами они на века гарантируют пренебрежение всего человечества? Я надеюсь, что после победы в учебниках по истории Украины появится раздел, который не просто расскажет о войне, а будет детально описывать все те мерзкие вещи, которые использовали русские. Наши дети, и дети, внуки и правнуки должны знать, кто находится у нас по соседству. Они должны ясно понимать, кого ненавидеть.

А пока, не забывайте о правиле двух стен, по возможности, при сигнале воздушной тревоги — уходите в укрытие. Верьте в ПВО и ВСУ. Верьте в Украину и ее воинов", — написал Роман Зозуля.

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