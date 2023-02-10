Роман Зозуля нагадав українцям, що робити під час ракетних обстрілів

Футболіст закликав українців не нехтувати повітряною загрозою

Колишній форвард збірної України відреагував на черговий масовий ракетний обстріл російських окупантів.

Спортсмен нагадав землякам про банальні правила, які допоможуть вціліти в умовах бомбардування, повідомляє Telegram-канал "Зозуля кує".

Український футболіст іспанської команди "Райо Махадаонда" провів паралель між сьогоднішнім днем та початком повномасштабної війни. Роман Зозуля прийшов до висновку, що росіяни не змінюють тактику.

Звернення Зозулі до українців

"Не доброго ранку. Воно почалося з нічних новин про атаку Запоріжжя, Харкова та Дніпра. На ці міста були запущені й дрони та ракети. Все це відбувалося спочатку о 22:00, а потім о 4 ранку. Дивно, правда?

Потім о 8-й ранку росіяни випустили зі своїх літаючих бляшанок ракети. Вся Україна зараз перебуває під потенційним обстрілом. У багатьох містах уже працює ППО. Знову б'ють енергетичною інфраструктурою.

Зима у дворі. Морози стоять. Потрібно ж залишити наші міста без світла, води та опалення.

Коли ж до них дійде, що цими ударами вони на віки гарантують зневагу всього людства? Я сподіваюся, що після перемоги у підручниках з історії України з'явиться розділ, який не просто розповість про війну, а детально описуватиме всі ті мерзенні речі, які використовували росіяни. Наші діти, і діти, онуки та правнуки повинні знати, хто у нас по сусідству. Вони мають чітко розуміти, кого ненавидіти.

А поки що, не забувайте про правило двох стін, по можливості, при сигналі повітряної тривоги — йдіть в укриття. Вірте у ППО та ЗСУ. Вірте в Україну та її воїнів", — написав Роман Зозуля.

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