Олександр Зінченко порівняв Мікеля Артету та Хосепа Гвардіолу

Українець назвав спільну рису наставників "МанСіті" та "Арсеналу"

Захисник збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про тренерів, під керівництвом яких працював в англійській Прем'єр-лізі.

Футболіст порівняв наставника "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу з тренером "Арсеналу" Мікелем Артетою, повідомляє VBET News.

26-річний Олександр Зінченко переїхав до АПЛ у 2016-му році. Саме у чемпіонаті Англії він виріс у футболіста національної команди України. Універсальному гравцю вдалося попрацювати з Хосепом Гвардіолою та Мікелем Артетою.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" ще в ті часи, коли Артета працював у клубі помічником Гвардіоли. Олександр чудово знає, як поводяться ці наставники та на що вони здатні.

"Я чудово пам'ятаю Мікеля Артету ще щодо спільної роботи в "Манчестер Сіті". Вже тоді було очевидно, що одного разу він стане чудовим тренером. У чомусь він дуже схожий на Пепа Гвардіолу, у них багато спільного. Це стосується принципів роботи". Звичайно, є й суттєві відмінності", — розповів Олександр Зінченко.

Артета проти Гвардіоли

Влітку минулого року український футболіст перейшов до "Арсеналу", де в його послугах був особисто зацікавлений наставник команди Мікель Артета. Зінченко зумів стати одним із лідерів команди.

"Головна спільна риса у Гвардіоли та Артети полягає в тому, що обидва вони прагнуть перемагати в кожному матчі. У них є ця жага до постійних успіхів. Це відмінна риса обох фахівців", — пояснив Олександр Зінченко.

"Арсенал" та "Манчестер Сіті" ведуть боротьбу за чемпіонський титул АПЛ у сезоні 2022/2023. Команди зустрінуться на полі вже у середу, 15 лютого. Перевага "канонірів" над суперником у турнірній таблиці становить п'ять очок.

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