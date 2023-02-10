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Николай Шапаренко показал, как восстанавливается после травмы: известно, когда "динамовец" вернется на поле

10 февраля 2023 08:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Николай Шапаренко показал, как восстанавливается после травмы
Лидер "бело-синих" готовится к выходу на поле
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины Николай Шапаренко продолжает процесс реабилитации после проведенной на колене операции. Спортсмен готовится к возвращению на поле. 

Полузащитник восстанавливается под руководством известного бельгийского физиотерапевта, сообщает портал Новини.LIVE

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24-летний Николай Шапаренко пропустил большую часть первого круга чемпионата Украины в сезоне 2022/2023. Он успел выйти на поле только в девяти матчах за "Динамо" во всех турнирах. 

Instagram Николая Шапаренко

В одном из еврокубковых поединков в начале осени 2022 года Шапаренко травмировал колено. Ему пришлось согласиться на операцию. Срок восстановления от этого повреждения оказался более длительным, чем ожидалось.

Возвращение на поле Шапаренко 

Полузащитник киевского "Динамо" восстанавливается в Бельгии под руководством физиотерапевта Ливена Месшалка. Этот специалист известен далеко за пределами своей страны. Он регулярно работает с футболистами сборной Бельгии, к нему обращается за помощью итальянский "Милан" и представители разных видов спорта. 

Instagram Николая Шапаренко

Николай Шапаренко на своей странице в социальной сети показал одно из упражнений, которой помогает ему укрепить суставы. Футболист разминается на специальном батуте и параллельно принимает и отбивает низко летящий мяч. Ожидается, что Шапаренко сможет выйти на поле уже в апреле 2023 года. 

Напомним, бывшая девушка словенского футболиста Беньямина Вербича рассказала, почему он покинул киевское "Динамо" летом прошлого года. 

Тем временем украинский боксер Виктор Выхрист ответил на вопросы журналистов незадолго до боя с кубинским соперником Ленье Перо. Спортсмены провели битву взглядов. 

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