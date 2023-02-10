Микола Шапаренко показав, як відновлюється після травми

Лідер "біло-синіх" готується до виходу на поле

Футболіст збірної України Микола Шапаренко продовжує процес реабілітації після проведеної на коліні операції. Спортсмен готується до повернення на поле.

Півзахисник відновлюється під керівництвом відомого бельгійського фізіотерапевта, повідомляє портал Новини.LIVE.

24-річний Микола Шапаренко пропустив більшу частину першого кола чемпіонату України у сезоні 2022/2023. Він встиг вийти на поле лише у дев'яти матчах за "Динамо" у всіх турнірах.

В одному з єврокубкових поєдинків на початку осені 2022 року Шапаренко травмував коліно. Йому довелося погодитись на операцію. Термін відновлення від цього пошкодження виявився тривалішим, ніж очікувалося.

Повернення на поле Шапаренка

Півзахисник київського "Динамо" відновлюється у Бельгії під керівництвом фізіотерапевта Лівена Месшалка. Цей фахівець відомий далеко за межами своєї країни. Він регулярно працює з футболістами збірної Бельгії, до нього звертається за допомогою італійський "Мілан" та представники різних видів спорту.

Микола Шапаренко на своїй сторінці в соціальній мережі показав одну з вправ, яка допомагає йому зміцнити суглоби. Футболіст розминається на спеціальному батуті та паралельно приймає і відбиває м'яч, що низько летить. Очікується, що Шапаренко зможе вийти на поле вже у квітні 2023 року.

Нагадаємо, колишня дівчина словенського футболіста Беньяміна Вербича розповіла, чому він залишив київське "Динамо" влітку минулого року.

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