Сергій Сидорчук розповів, чим займеться після завершення кар'єри

Півзахисник хоче залишитися у футболі після того, як "повісить бутси на цвях"

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук зізнався, що вже почав розмірковувати про своє майбутнє. Півзахисник розуміє, що футбольна кар'єра не триватиме вічно.

Лідер "біло-синіх" задумався про тренерську кар'єру, про що розповів в інтерв'ю SportArena.

31-річний Сергій Сидорчук віддав київському "Динамо" 11 років кар'єри. Він переїхав до столиці із Запоріжжя у 2012 році й давно став одним із лідерів команди. Капітан "біло-синіх" не погодився б змінити цей статус на можливість виступити у закордонному чемпіонаті.

Натомість півзахисник розуміє, що рано чи пізно йому доведеться закінчити кар'єру. Будучи ерудованою та розумною людиною, Сергій Сидорчук уже розмірковує над варіантами на майбутнє.

"Життя може скластися абсолютно по-різному, і події останнього року це довели. Але я справді багато разів замислювався про майбутнє. Ми не молодшаємо, і з кожним роком ця думка стає дедалі настирливішою.

Колись я хотів стати спортивним директором, про роль тренера не думав. Мені подобається працювати з людьми, подобається знаходити з ними спільні інтереси", — зізнався Сергій Сидорчук.

Сидорчук може стати тренером

Контракт капітана із київським клубом діє до літа 2025 року. За останній рік футболіст повернувся до думки про кар'єру тренера. Він розуміє, що для цього доведеться пройти спеціальне навчання.

"Спочатку необхідно побачити, як проходить навчання на тренера. Не хочеться просто отримати ліцензію і щоб вона в тебе була десь. У мене є вже один такий диплом про вищу освіту. Він у мене є і лежить просто. Я його, може, один раз у житті бачив. Якщо я побачу, що мені справді це цікаво, то чому ні", — розповів Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, інший півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко відновлюється від наслідків травми коліна у Бельгії. Футболіст показав, чим йому доводиться займатися щодня.

А захисник збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про тренерів, під керівництвом яких працював в англійській Прем'єр-лізі. Футболіст порівняв наставника "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу з тренером "Арсеналу" Мікелем Артетою.