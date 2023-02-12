Динамо підпише форварда за 2,5 млн євро на заміну Вербичу та Бєсєдіну

Мірча Луческу попросив посилити атакувальну лінію команди

Київське "Динамо" збирається розв'язувати проблему низької результативності покупкою нового молодого форварда. Столичний клуб готовий заплатити за гравця великі гроші.

Початківцем "біло-синіх" може стати нігерієць Чуквубуйкему Іквуемесі, повідомляє SNPortal.

Віцечемпіони України цікавляться 21-річним нігерійським центральним форвардом словенського клубу "Целе" Чуквубуйкему Іквуемесі. За вісім останніх місяців цей футболіст різко додав у грі та став набагато частіше забивати. Це привабило потенційних покупців із кількох країн.

Що відомо про нігерійський форвард?

"Динамо" готове заплатити за нігерійського футболіста два з половиною мільйони євро. Ця пропозиція значно вигідніша, ніж запити від інших клубів. З великою ймовірністю високий, потужний і забивний африканець переїде в Україну.

У сезоні 2022/2023 Чуквубуйкему Іквуемесі провів за словенський клуб 16 поєдинків у всіх турнірах. Він записав на свій рахунок шість голів та три результативні передачі.

Нагадаємо, головний тренер "Марселя" Ігор Тудор похвалив своїх підопічних за перемогу, яку вони здобули над "Клермоном" (0:2) у матчі 23-го туру французької Ліги 1. У цьому поєдинку українець Руслан Маліновський заробив для своєї команди право на пенальті.