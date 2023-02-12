Динамо підпише форварда за 2,5 млн євро на заміну Вербичу та Бєсєдіну

У "Динамо" знайшли заміну Вербичу та Бесєдіну: клуб заплатить за нового форварда великі гроші
Київське "Динамо" збирається розв'язувати проблему низької результативності покупкою нового молодого форварда. Столичний клуб готовий заплатити за гравця великі гроші.
Початківцем "біло-синіх" може стати нігерієць Чуквубуйкему Іквуемесі, повідомляє SNPortal.
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Віцечемпіони України цікавляться 21-річним нігерійським центральним форвардом словенського клубу "Целе" Чуквубуйкему Іквуемесі. За вісім останніх місяців цей футболіст різко додав у грі та став набагато частіше забивати. Це привабило потенційних покупців із кількох країн.
Що відомо про нігерійський форвард?
"Динамо" готове заплатити за нігерійського футболіста два з половиною мільйони євро. Ця пропозиція значно вигідніша, ніж запити від інших клубів. З великою ймовірністю високий, потужний і забивний африканець переїде в Україну.
У сезоні 2022/2023 Чуквубуйкему Іквуемесі провів за словенський клуб 16 поєдинків у всіх турнірах. Він записав на свій рахунок шість голів та три результативні передачі.
Нагадаємо, головний тренер "Марселя" Ігор Тудор похвалив своїх підопічних за перемогу, яку вони здобули над "Клермоном" (0:2) у матчі 23-го туру французької Ліги 1. У цьому поєдинку українець Руслан Маліновський заробив для своєї команди право на пенальті.