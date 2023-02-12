Марсель победил, но потерял игроки — Игор Тудор подвел итоги игры

Алексис Санчес принес "Олимпику" очередную победу на выезде

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор похвалил своих подопечных за победу, которую они одержали над "Клермоном" (0:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Дубль Алексиса Санчеса принес "Олимпику" три очка, сообщает портал Новини.LIVE.

"Марсель" владел игровым и территориальным преимуществом в гостевом поединке с "Клермоном". Гостям удалось забить по голу в конце каждого из таймов.

Украинец Руслан Малиновский заработал в матче против "Клермона" пенальти. После его удара со штрафного один из футболистов соперника сыграл рукой у своих ворот. После просмотра видеоповтора этого момента главный судья назначил пенальти. Его реализовал Алексис Санчес.

"Очень важная победа для нашей команды. "Марсель" набрал три очка и удержался на втором месте в турнирной таблице. Хотя поле было непригодным для игры в футбол, мои ребята продемонстрировали характер.

Я не могу объяснить, на чем основана наша победная серия матчей на выезде. Это всего лишь статистика. Главное заключается в качестве нашей игры и спортивных принципах, которым мы следуем", — рассказал Игор Тудор.

Выездная победная серия "Марселя"

В рамках этого же тура "ПСЖ" уступил "Монако", что позволило "Марселю" приблизиться к лидеру турнирной таблицы на расстоянии в пять очков.

"Всегда тяжело играть три матча в течение шести дней. Нагружаются не только ноги, но и голова, когда видишь, с какой интенсивностью мы играли против "ПСЖ" в среду.

Очень жаль, что Самюэль Жиго получил травму. Надеюсь, она не слишком серьезная. После углубленного обследования будем знать наверняка", — объяснил Игор Тудор.

Напомним, мадридский "Реал" победил в финале клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в голевой перестрелке "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Этот успех стал подарком на день рождения украинскому вратарю Андрею Лунину.