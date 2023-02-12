Марсель победил, но потерял игроки — Игор Тудор подвел итоги игры

Игор Тудор рассказал о причинах победы "Марселя" и шансах в борьбе с "ПСЖ" за чемпионство
Главный тренер "Марселя" Игор Тудор похвалил своих подопечных за победу, которую они одержали над "Клермоном" (0:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1.
Дубль Алексиса Санчеса принес "Олимпику" три очка, сообщает портал Новини.LIVE.
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"Марсель" владел игровым и территориальным преимуществом в гостевом поединке с "Клермоном". Гостям удалось забить по голу в конце каждого из таймов.
📸 @Alexis_Sanchez 🇨🇱💪 pic.twitter.com/Qr0MXipiDg— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2023
Украинец Руслан Малиновский заработал в матче против "Клермона" пенальти. После его удара со штрафного один из футболистов соперника сыграл рукой у своих ворот. После просмотра видеоповтора этого момента главный судья назначил пенальти. Его реализовал Алексис Санчес.
"Очень важная победа для нашей команды. "Марсель" набрал три очка и удержался на втором месте в турнирной таблице. Хотя поле было непригодным для игры в футбол, мои ребята продемонстрировали характер.
Я не могу объяснить, на чем основана наша победная серия матчей на выезде. Это всего лишь статистика. Главное заключается в качестве нашей игры и спортивных принципах, которым мы следуем", — рассказал Игор Тудор.
Выездная победная серия "Марселя"
В рамках этого же тура "ПСЖ" уступил "Монако", что позволило "Марселю" приблизиться к лидеру турнирной таблицы на расстоянии в пять очков.
𝗕𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 la #TEAMOM 💙 pic.twitter.com/mqgW8sxgju— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 12, 2023
"Всегда тяжело играть три матча в течение шести дней. Нагружаются не только ноги, но и голова, когда видишь, с какой интенсивностью мы играли против "ПСЖ" в среду.
Очень жаль, что Самюэль Жиго получил травму. Надеюсь, она не слишком серьезная. После углубленного обследования будем знать наверняка", — объяснил Игор Тудор.
Напомним, мадридский "Реал" победил в финале клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в голевой перестрелке "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Этот успех стал подарком на день рождения украинскому вратарю Андрею Лунину.