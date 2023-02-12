Малиновский помог Марселю победить Клермон

Поединок задержался из-за столкновений

В рамках 23 раунда французской Лиги 1 "Марсель" Малиновского на выезде одолел "Клермон". Стартовый свисток задержался на 47 минут из-за столкновений болельщиков.

Подробности матча в материале Новини.LIVE .

Матч был отложен из-за применения слезоточивого газа. Столкновение болельщиков у стадиона хозяев поля заставило вмешаться местную полицию.

По официальным заявлениям пресс-службы команды хозяев футболистам ничего не угрожало. Все игроки и персонал обеих команд быстро покинули поле после того, как почувствовали слезоточивый газ.

"Начало матча отложено на несколько минут из-за применения полицией слезоточивого газа после происходивших на стадионе драк", — пишет пресс-служба.

Le coup d'envoi du match est retardé de algunas minutes suite à la utilització de gaz lacrymogene par les forces del orden suite à des échauffourées qui se son déroulées aux abords du stade #CF63OM 🔴🔵 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) February 11, 2023

"Клермон" - "Марсель" - 0:2

Голы: Санчес, 44, 81

"Клермон": Диав - Ожье, Ветеска, Кофрие (Сиссе, 58), Нето - Хауи (Гоналон, 82), Маньен, Сарачевич (Рашани, 70), Аллевина, Куье (Андрич, 82) - Морер ( Бело, 70).

"Марсель": Лопес, Колашинац, Жиго (Байи, 46), Балерди (Мбемба, 46), Клосс - Верету, Малиновский, Ронжье, Гендузи (Каборе, 46), Ундер (Унахи, 84) - Санчес (Витинья, 84).

Предупреждения: Маньен, Сарачевич, Ветеска, Аллевина, Балерди, Санчес, Ундер.

Когда игра началась "Клермон", моментами выглядел лучше. На 23 минуте рефери отменил гол Куье из-за офсайда.

Малиновский был одним из лучших игроков на поле, радовал фанатов "провансальцев" своей активностью

На 42 минуте был штрафной от Малиновского. Руслан ударил довольно неплохо, но мяч попал в руку игроку Клермона и сменил траекторию. Арбитр посмотрел на VAR и указал на пенальти. Санчес его уверенно реализовал. На 81-й минуте Санчес оформил дубль.

"Реал" победил в финале клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в голевой перестрелке "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Этот успех стал подарком на день рождения украинскому вратарю Андрею Лунину, хотя тот впервые в составе "сливочных" пропустил 3 гола.