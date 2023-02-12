Малиновський допоміг Марселю перемогти Клермон

Поєдинок затримався через сутички

У рамках 23 раунду французької Ліги 1 "Марсель" Малиновського на виїзді здолав "Клермон". Стартовий свисток затримався на 47 хвилин через сутички вболівальників.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Матч було відкладено через застосування сльозогінного газу. Зіткнення вболівальників біля стадіону господарів поля змусило втрутитись місцеву поліцію.

За офіційними заявами прес-служби команди-господарів футболістам нічого не загрожувало. Усі гравці та персонал обох команд швидко покинули поле після того, як відчули сльозогінний газ.

"Початок матчу відкладено на кілька хвилин через застосування поліцією сльозогінного газу після бійок, що мали місце на стадіоні", — пише прес-служба.

Le coup d'envoi du match est retardé de quelques minutes suite à l'utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre suite à des échauffourées qui se sont déroulées aux abords du stade #CF63OM 🔴🔵 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) February 11, 2023

"Клермон" — "Марсель" — 0:2

Голи: Санчес, 44, 81

"Клермон": Діав — Ож'є, Ветеска, Кофріє (Сіссе, 58), Нето - Хауї (Гоналон, 82), Маньєн, Сарачевич (Рашані, 70), Аллевіна, Ку'є (Андрич, 82) — Морер (Бела, 70).

"Марсель": Лопес, Колашинац, Жиго (Байї, 46), Балерді (Мбемба, 46), Клосс — Верету, Маліновський, Ронж'е, Гендузі (Каборе, 46), Ундер (Унахі, 84) — Санчес (Вітінья, 84).

Попередження: Маньєн, Сарачевич, Ветеска, Аллевіна, Балерді, Санчес, Ундер.

Коли гра розпочалась "Клермон" моментами виглядав краще. На 23 хвилині рефері скасував гол Ку'є через офсайд.

Маліновський був одним з кращих гравців на полі, радував фанатів "провансальців" своєю активністю

На 42 хвилині був штрафний від Маліновського. Руслан вдарив досить непогано, але м'яч влучив у руку гравцеві Клермона та змінив траєкторію. Арбітр подивився VAR та вказав на пенальті. Санчес його впевнено реалізував. На 81 хвилині Санчес оформив дубль.

"Реал" переміг у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу, обігравши у гольовій перестрілці "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії. Цей успіх став подарунком на день народження українському воротарю Андрію Луніну, хоча той вперше в складі "вершкових" пропустив 3 голи.