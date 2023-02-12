Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський arrow

"Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

12 лютого 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Малиновський допоміг Марселю перемогти Клермон
Поєдинок затримався через сутички
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У рамках 23 раунду французької Ліги 1 "Марсель" Малиновського на виїзді здолав "Клермон". Стартовий свисток затримався на 47 хвилин через сутички вболівальників.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч було відкладено через застосування сльозогінного газу. Зіткнення вболівальників біля стадіону господарів поля змусило втрутитись місцеву поліцію.

За офіційними заявами прес-служби команди-господарів футболістам нічого не загрожувало. Усі гравці та персонал обох команд швидко покинули поле після того, як відчули сльозогінний газ.

"Початок матчу відкладено на кілька хвилин через застосування поліцією сльозогінного газу після бійок, що мали місце на стадіоні", — пише прес-служба.

"Клермон" — "Марсель" — 0:2

Голи: Санчес, 44, 81

"Клермон": Діав — Ож'є, Ветеска, Кофріє (Сіссе, 58), Нето - Хауї (Гоналон, 82), Маньєн, Сарачевич (Рашані, 70), Аллевіна, Ку'є (Андрич, 82) — Морер (Бела, 70).

"Марсель": Лопес, Колашинац, Жиго (Байї, 46), Балерді (Мбемба, 46), Клосс — Верету, Маліновський, Ронж'е, Гендузі (Каборе, 46), Ундер (Унахі, 84) — Санчес (Вітінья, 84).

Попередження: Маньєн, Сарачевич, Ветеска, Аллевіна, Балерді, Санчес, Ундер.

Коли гра розпочалась "Клермон" моментами виглядав краще. На 23 хвилині рефері скасував гол Ку'є через офсайд.

Маліновський був одним з кращих гравців на полі, радував фанатів "провансальців" своєю активністю

На 42 хвилині був штрафний від Маліновського. Руслан вдарив досить непогано, але м'яч влучив у руку гравцеві Клермона та змінив траєкторію. Арбітр подивився VAR та вказав на пенальті. Санчес його впевнено реалізував. На 81 хвилині Санчес оформив дубль.

"Реал" переміг у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу, обігравши у гольовій перестрілці "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії. Цей успіх став подарунком на день народження українському воротарю Андрію Луніну, хоча той вперше в складі "вершкових" пропустив 3 голи.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

14:22 РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

14:22 Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

Новина з фото

13:55 На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

13:54 Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

13:54 Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди

13:34 Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни

13:24 Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо

13:15 Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 лютого: Дівам — нові знання, Водоліям — самоаналіз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Актуальне по темі

None 12 Лютий 14:22

РФ атакувала Донецьку область: двоє загиблих та десятеро поранених

None 12 Лютий 14:25

Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина

None 12 Лютий 14:06

На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів

None 12 Лютий 13:54

Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB