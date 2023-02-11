Андрій Лунін виграв Клубний чемпіонат світу у складі Реалу

Українець в день народження став чемпіоном світу

"Реал" переміг у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу, обігравши у гольовій перестрілці "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії. Цей успіх став подарунком на день народження українському воротарю Андрію Луніну, хоча той вперше в складі “вершкових” пропустив 3 голи.

Подробиці зустрічі у матеріалі Новини.LIVE.

Відкрив рахунок на 13-й хвилині Вінісіус Жуніор. Він пробив поміж ніг голкіперу, після швидкої комбінації від Вальверде та Бензема з передачею на третього.

На 18-й хвилині рахунок став 2:0. Простріл із правого флангу від Модрича голкіпер відбив перед собою, а Вальверде зльоту з відскоку на правому фланзі штрафного пробив із рикошетом від захисника.

Перший м’яч Лунін пропустив на 26-й. Марега від центру поля пробіг до чужого штрафного під передачу на хід від Канно, після чого пробив під українцем.

На початку другого тайму "Реал" провів ще 2 голи. Вінісіус із лівого флангу вирізав зовнішньою стороною стопи на Бензема до зони перед воротарським, а той завершив у дотик під поперечину, а потім Карвахаль забіг під передачу до правого флангу атаки, після чого покотив на ближній кут воротарського під удар у дотик над голкіпером для Вальверде.

В середині тайму "Аль-Хіляль" забив знову. Канно запустив передачу до правого флангу штрафного від центральної лінії на В'єтто, а той перекинув Луніна в дальній. Але через кілька хвилин Вінісіус прокинув повз суперника на лівому фланзі, але той вибив м'яч у нього з-під ніг на Себальйоса, відскок від фінта якого бразилець завершив ударом у дальній кут.

А на 79-й хвилині Мішаел на швидкості проскочив Рюдігера на лівому фланзі штрафного, після чого від лицьової викотив на порожні для В'єтто й вперше змусив Луніна діставати з власних воріт третій м’яч.

А ще через хвилину Андрій ледве не діставав четвертий. Мішаель повозив Вальєхо на лівому фланзі штрафного, прострілив у ближній, Лунін відбив перед собою, блокували добивання В'єтто, а ось Марега вже не влучив у дальній кут.

У час, що лишився іспанці все ж зуміли втримати перевагу й відсвяткували перемогу у Клубному чемпіонаті світу.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета підбив підсумки матчу з "Брентфордом", в якому лідери АПЛ не зуміли перемогти (1:1). "Канонири" втратили перемогу наприкінці матчу.