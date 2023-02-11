Андрей Лунин выиграл Клубный чемпионат мира в составе Реала

Украинец в день рождения стал чемпионом мира

"Реал" победил в финале клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в голевой перестрелке "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Этот успех стал подарком на день рождения украинскому вратарю Андрею Лунину, хотя тот впервые в составе "сливочных" пропустил 3 гола.

Подробности встречи в материале Новини.LIVE .

Открыл счет на 13-й минуте Винисиус Жуниор. Он пробил между ног голкиперу после быстрой комбинации от Вальверде и Бензема с передачей на третьего.

На 18-й минуте счет стал 2:0. Прострел с правого фланга от Модрича голкипер отбил перед собой, а Вальверде взлет с отскока на правом фланге штрафного пробил с рикошетом от защитника.

Первый мяч Лунин пропустил на 26-й. Марега от центра поля пробежал в чужую штрафную под передачу на ход от Канно, после чего пробил под украинцем.

В начале второго тайма "Реал" провел еще 2 гола. Винисиус с левого фланга вырезал внешней стороной стопы на Бензема в зону перед вратарским, а тот завершил в ощупь под перекладину, а затем Карвахаль забежал под передачу к правому флангу атаки, после чего покатил на ближний угол вратарского под удар в касание голкипера для Вальверде.

В середине тайма "Аль-Хиляль" забил снова. Канно запустил передачу к правому флангу штрафной от центральной линии на Вьетто, а тот опрокинул Лунина в дальнюю. Но через несколько минут Винисиус пробросил мимо соперника на левом фланге, но тот выбил мяч у него из-под ног на Себальоса, отскок от финта которого бразилец завершил ударом в дальний угол.

А на 79-й минуте Мишаэл на скорости проскочил Рюдигера на левом фланге штрафной, после чего от лицевой выкатил на пустые для Вьетто и впервые заставил Лунина доставать из ворот третий мяч.

А спустя еще минуту Андрей чуть не доставал четвертый. Мишаэль повозил Вальехо на левом фланге штрафной, прострелил в ближний, Лунин отбил перед собой, блокировали добивание Вьетто, а вот Марега уже не попал в дальний угол.

В оставшееся время испанцы все же сумели удержать преимущество и отпраздновали победу в Клубном чемпионате мира.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча с "Брентфордом", в котором лидеры АПЛ не сумели победить (1:1). "Каноныры" потеряли победу в конце матча.