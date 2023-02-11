Микель Артета рассказал, почему Арсенал не победил Брентфорд

Наставник лондонцев жалуется на игру при стандартах

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча с "Брентфордом", в котором лидеры АПЛ не сумели победить (1:1). "Каноныры" потеряли победу в конце матча.

Комментарий тренера по послематчевой пресс-конференции в материале Новини.LIVE.

"Это был действительно очень тяжелый матч. Мы знали, что так будет. Надо отдать должное сопернику. Однако я считаю, что мы доминировали и имели хорошие моменты. Нам удалось забить против очень низкого блока, в котором действовал "Брентфорд". Затем они перестроили игру сработавшие американские горки", — говорит Артета.

Игру Зинченко, получившего высокий балл от местных СМИ, испанец не комментировал. Украинский защитник получил отметку 7,0 от аналитического портала WhoScored.

В течение игры 26-летний украинец сделал 110 касаний мяча и выполнил 77 из 87 точных передач (процент точности составил — 89). Зинченко 2 раза отобрал мяч, сделал 2 ключевые передачи, выполнил 4 навеса, 3 раза пробил по воротам гостей и выиграл 5 единоборств.

В то же время, он отметил Троссарда, ведь тот забил сразу после выхода на замену.

"Я рад за Троссарда, команда тоже, потому что он тот игрок, который может решать большие моменты. Думаю, он хорошо сыграл. Мы можем использовать его талант, это смелый игрок, даже когда игра находится под давлением", — добавил Микель.

Одной из причин утраты очков тренер считает ошибки при стандартах.

"Мы хотим совершенствоваться во всех областях. Мы являемся третьей командой по количеству оборонных стандартов. Мы хотим быть лучше, и мы обсудили это сегодня, потому что это их сильнейшая сторона. Я думал, что мы контролировали их, потому что думали, что они будут в офсайди, но это не так", — отметил коуч.

Битва с "Ман Сити"

Впереди у команды один из важных матчей в борьбе за чемпионство — встреча с "Манчестер сити". Подопечные Пепа Гвардиолы занимают второе место и отстают от "Арсенала" на 6 очков.

"Победа — это о небольшом преимуществе. Когда ты выиграешь, делаешь это с небольшим запасом. Но если это не удается, то ты уступаешь. Теперь нас ждет еще один большой матч против "Манчестер Сити". Будем готовиться. Это будет еще одна большая. и отличная игра", — сказал Артета.

Болельщики беспокоятся о том, что "Арсенал" "выдохся", поскольку у команды почти нет кадрового резерва. Матч с "Брентфордом" продемонстрировал, что это утверждение частично является правильным.

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер назвал положительные моменты в игре своей команды, которая не сумела одержать верх над "Вест Гэмом" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги и высказался о Михаиле Мудрике.