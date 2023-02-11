Мудрик не помог Челси обыграть Вест Хэм в 23 туре АПЛ

"Челси" не сумел победить "Вест Хэм" на выезде: как сыграл Мудрик
Лондонский "Челси" сыграл на "Олимпийском стадионе" с "Вест Хэмом" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе "синих", сообщает портал Новини.LIVE.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
В основу "Челси" после дисквалификации вернулся другой зимний новичок команды Жоау Феликс. Энцо Фернандес тоже сыграл с первых же минут поединка.
"Вест Хэм" — "Челси" — 1:1 (1:1)
Голы: Эмерсон, 28 — Феликс, 16
"Вест Хэм": Фабиански — Керер, Огбонна, Агер (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Эмерсон — Боуэн, Бенрахма (Даунс, 66) — Антонио (Ингз, 66).
Запасные: Хеги, Ананг, Форнальс, Лансини.
Тренер: Дэвид Мойес.
"Челси": Кепа — Кукурелья (Чилуэлл, 67), Бадьяшиль, Тьяго Силва, Джеймс — Фернандес, Лофтус-Чик (Галлахер, 79) — Мудрик (Зиеш, 67), Феликс, Мадуэке (Маунт, 68) — Хаверц.
Запасные: Беттинелли, Чалоба, Кулибали, Аспиликуэта, Чуквуэмека, Д. Фофана.
Тренер: Грэм Поттер.
"Челси" довольно активно начал поединок и мог решить вопрос о победителе еще в первом тайме. "Синие" забили два гола, но два из них, которые были на счету Кая Хаверца, не были засчитаны из-за офсайда.
На 16-й минуте Мудрик начал атаку своей команды. Энцо мягко забросил мяч в чужую штрафную, где Феликс спокойно переправил его в сетку, 0:1.
Right place, right time 👊 pic.twitter.com/HYZ6z39xPe— West Ham United (@WestHam) February 11, 2023
Десять минут спустя Кепа спас "Челси" после сложного удара пяткой от Антонио. Но две минуты спустя Боуэн и Цоуфал создали момент для Эмерсона, который не промахнулся с нескольких метров, 1:1.
Right place, right time 👊 pic.twitter.com/HYZ6z39xPe— West Ham United (@WestHam) February 11, 2023
После перерыва команды заиграли на встречных курсах. Райс и Антонио могли вывести "молотобойцев" вперед, но промахивались из выгодных позиций. А на 82-й минуте Эмерсон навесил к воротам "Челси" со штрафного, Кепа отбил удар Райса перед собой, и Соучек добил мяч в сетку. Рефери посмотрел повтор и не засчитал гол из-за положения "вне игры".
"Челси" снова не сумел выиграть, Михаил Мудрик пока не записал на свой счет ни гол, ни результативную передачу. Зато поучаствовал в голевой атаке.
Напомним, форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости.
А защитник сборной Украины Илья Забарный не может дебютировать за "Борнмут". Главный тренер команды рассказал, почему молодой футболист не сыграет против "Ньюкасла".