Мудрик не помог Челси обыграть Вест Хэм в 23 туре АПЛ

Михаил Мудрик вышел в основе "синих" на игру с "молотобойцами"

Лондонский "Челси" сыграл на "Олимпийском стадионе" с "Вест Хэмом" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе "синих", сообщает портал Новини.LIVE.

В основу "Челси" после дисквалификации вернулся другой зимний новичок команды Жоау Феликс. Энцо Фернандес тоже сыграл с первых же минут поединка.

"Вест Хэм" — "Челси" — 1:1 (1:1)

Голы: Эмерсон, 28 — Феликс, 16

"Вест Хэм": Фабиански — Керер, Огбонна, Агер (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Эмерсон — Боуэн, Бенрахма (Даунс, 66) — Антонио (Ингз, 66).

Запасные: Хеги, Ананг, Форнальс, Лансини.

Тренер: Дэвид Мойес.

"Челси": Кепа — Кукурелья (Чилуэлл, 67), Бадьяшиль, Тьяго Силва, Джеймс — Фернандес, Лофтус-Чик (Галлахер, 79) — Мудрик (Зиеш, 67), Феликс, Мадуэке (Маунт, 68) — Хаверц.

Запасные: Беттинелли, Чалоба, Кулибали, Аспиликуэта, Чуквуэмека, Д. Фофана.

Тренер: Грэм Поттер.

"Челси" довольно активно начал поединок и мог решить вопрос о победителе еще в первом тайме. "Синие" забили два гола, но два из них, которые были на счету Кая Хаверца, не были засчитаны из-за офсайда.

На 16-й минуте Мудрик начал атаку своей команды. Энцо мягко забросил мяч в чужую штрафную, где Феликс спокойно переправил его в сетку, 0:1.

Right place, right time 👊 pic.twitter.com/HYZ6z39xPe — West Ham United (@WestHam) February 11, 2023

Десять минут спустя Кепа спас "Челси" после сложного удара пяткой от Антонио. Но две минуты спустя Боуэн и Цоуфал создали момент для Эмерсона, который не промахнулся с нескольких метров, 1:1.

Right place, right time 👊 pic.twitter.com/HYZ6z39xPe — West Ham United (@WestHam) February 11, 2023

После перерыва команды заиграли на встречных курсах. Райс и Антонио могли вывести "молотобойцев" вперед, но промахивались из выгодных позиций. А на 82-й минуте Эмерсон навесил к воротам "Челси" со штрафного, Кепа отбил удар Райса перед собой, и Соучек добил мяч в сетку. Рефери посмотрел повтор и не засчитал гол из-за положения "вне игры".

"Челси" снова не сумел выиграть, Михаил Мудрик пока не записал на свой счет ни гол, ни результативную передачу. Зато поучаствовал в голевой атаке.

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